基隆市議會民進黨團4日針對市長謝國樑回應教育處代理副處長徐嬿立是因為罹癌接受治療才請長假的說法發表聲明。市議員許睿慈質疑，市長應早知徐罹癌，卻還升徐當代理副處長，現在又要求大家體諒要給時間，這種消費罹癌的病人的「轉移焦點」，很令人痛心。（市議員許睿慈提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市深美國小上月發生疑似食安事件，日前衛生局檢驗結果無法認定食物中毒，然該事件也導致教育處人事大幅調動，多位議員批該負責的體健科長徐嬿立升代理副處長，卻因病不出席。對此市長謝國樑3日解釋徐是因癌症化療無法出席，盼議員體諒。但民進黨團4日再發聲明，認為謝的說法又把責任推給徐，卻依然沒有解釋當日多人不適事件的真正原因，應承擔責任說明。

基隆市議會民進黨團4日發表聲明，針對謝國樑回覆教育處代理副處長徐嬿立是因為癌症無法出席議會之部分，除表達祝福徐早日康復外，仍將炮火對準市府，因市府仍然沒有交代清楚，在上月13日的深美國小，為何會有逾60名學童送醫急診的事件主因。

民進黨團表示，當初市府沒有查明原因，就緊急對教育處做出人事懲處，但事後衛生局調查結果出爐，本案不是食物中毒，並批當初市府第一時間歸咎教育處長和校長，是不願扛責。

民進黨團指出，10月25日市議會開議，教育處代理副處長徐嬿立因病請假，不克來議會備詢，但假單遲至11月1日才送至議會，直到此時全議會始得知徐處長的病情，但到了11月2日教育處業務報告時，還是沒有人能針對學童送醫事件，對議會完整說明。

身兼營養師的市議員許睿慈也批評謝應「停止消費罹癌病患」，許強調，代理副處長徐嬿立的因病無法備詢的公文，是到教育處業務報告前1天，才送至議會，且無詳述病因。她想問的是，市府這麼晚才公布，議員們難道有預知能力，能得知副處長因罹癌治療而需請長假嗎？

許也質疑，市長謝國樑應該比民進黨團更早知徐罹癌，但卻又升她為代理副處長，更加重了徐的業務，是不是一種變相的懲處？除了在業務報告無法完整說明相關議題之外，還要求議會同仁給代理副處長多一點時間讓她能夠恢復，這種消費罹癌的病人的「轉移焦點」，很令人痛心。

許強調，民進黨團從未只要求副處長說明，而是因為許多家長也很關心，並要求釐清，到底在10月13日深美國小60名學童，集體上吐下瀉是發生什麼事，就僅僅是要市府給一個交代，有這麼困難？