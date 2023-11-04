板橋第一運動場今午湧入上萬支持群眾，現場幾乎座無虛席，每人揮舞手中旗幟，高呼「凍蒜」。（季志翔攝）

賴清德新北市聯合競選總部成立大會今（4）日下午在板橋第一運動場舉行，總統候選人賴清德壓軸登場，黨內大咖雲集，民進黨歷屆新北市長候選人包括蔡英文、游錫堃、蘇貞昌、林佳龍全員到齊，扮演最強助講團隊。競選主題曲《挺台灣應援曲》創作人許大俠與未來式樂團也受邀蒞臨演出，號召新北市民大聲喊出挺台灣的口號。

賴清德致詞時回憶，從小在礦區出生長大，父執輩、鄰居都是礦工出身，屬於「暗無天日」的工作，小時候父親因意外過世，僅留下「貧窮」給家裡，在貧窮環境長大的孩子，從不怕辛苦，賴甚至一度哽咽，難過到說不出話，現場支持者大呼「加油」，替賴打氣。

針對萬里老家的狀況，賴清德別解釋，礦工家裡的房子很簡陋，年久失修會漏水，因此不得不修建，「與廖先翔家的情形不一樣」，但是廖家是占用國有地，與台中顏寬恆一樣，「千萬不要用廖先翔與其他人家的違建一樣，來定位我家的情形。」完全尊重新北市政府判斷，該繳的錢會完全配合。

關於民主大聯盟被譏為「退選大聯盟」，賴清德表示，民進黨規定比國家規定還嚴格，自己擔任黨主席採取標準又比民進黨更嚴格，目的是希望推出好人才，盼社會支持，如果有犯錯或是不適合，就請他離開，同時感謝民進黨中執會支持，「對當事人無情，是我率領民進黨對台灣的真情。」

對於民進黨被批評是「一黨獨大」，賴清德表示，一黨獨大是存在專制獨裁時代，國民黨在戒嚴時代就是一黨獨大，；現在是民主時代，台灣目前有許多政黨，民進黨因推出好人選、好政策，得到人民支持，所以國會過半，這不是一黨獨大，而是符合民主政治、政黨政治、責任政治的精神。

談到聯合政府，賴說，從歐洲政治局勢分析，聯合政府都是不得不產生的局面，但從沒看過競選前，即提出「聯合政府」。民進黨從1986年創黨至今，經過一次又一次的選舉，結合人民的力量，突破黨禁、報禁，廢除刑法100條，推動國會改選、總統直選，帶動台灣民主，因此得到人民信任，「民進黨在小黨時也沒要求聯合政府」。

賴也說，聯合政府對小黨最好，可扮演最關鍵角色，就像「釘子戶」，以歐洲聯合政府實例來看，政局都不穩定、社會混亂，因此懇求鄉親，明年1月13日讓民進黨國會過半。

最後，賴清德向支持者一一推薦新北市12選區的立委候選人，他分別介紹首度參選立委的何博文、李坤城、吳崢、莊銘淵及曾柏瑜，「還特別大力推薦競選連任的賴品妤」。有趣的是，賴清德繼上月21日在吳崢造勢大會中，因一時口誤，將莊銘淵唸成「莊智淵」，今又再次說成「鄭智淵」，不過立刻改口。