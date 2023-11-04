桃園市第二選區民進黨籍立委黃世杰4日晚間在楊梅富岡舉行楊梅南區後援會成立大會，前行政院長蘇貞昌趕場來站台力挺。（蔡明亘攝）

桃園市第二選區民進黨籍立委黃世杰今晚在富岡舉行楊梅南區後援會成立大會，許多支持者到場參與，前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦等人趕場來富岡現身力挺，2人細數黃的服務政績，喊話鄉親要讓他連任，留住好立委。鄭文燦更喊話要「栽培以後桃園的領導人才」。

蘇貞昌表示，擔任行政院長時看哪位立委有認真為台灣、為地方做事，看得很清楚，他任內見證黃世杰積極替地方緊盯並爭取重大建設，首次選上立委就當上幹部，很不簡單。地方只要有好的立委，可讓建設加速，選對人會做事，喊話要讓好的立委連任，繼續在立院服務。他也喊話鄉親，除立委外，也要支持民進黨推出的總統參選人賴清德，賴會保護台灣安全、照顧弱勢族群，讓社會均衡發展。

鄭文燦指出，過去桃園百年大旱爭取多一點補償、校前路交流道要變雙向等，都有黃世杰緊盯爭取，黃在國會表現獲肯定，別因政黨輪替就沒了好立委。楊梅人口將近18萬，需要懂法律、農業、交通、地方的人當後盾，更直言要讓黃連任，「栽培以後桃園的領導人才」。

鄭文燦點名台積電退出龍科議題，他說，龍科三期出入就在楊梅埔心，將來會帶動地方發展，土地徵收要溝通協調，政府要找雙贏方法，引進產業地方才會進步，如今桃園失去了一個機會。鄭也提到，藍白合到現在談的都是權位和利益交換，對台灣有何好處？談1個多月，沒講到台灣需要什麼，民進黨執政雖不是100分，但努力照顧人民是他們的責任。

黃世杰也說，4年認真累積的服務包括地方與國會經驗，並非空穴來風，不是對手用耳語可改變的，當立委最重要是在國會審查法案讓國家進步，照顧每個族群，地方上最關心的交通、醫療、教育等，都需要認真爭取。桃園換市長後很多事停擺，對地方不重視，因此需要積極做事的立委。