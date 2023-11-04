丁噹4日在北流舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會。（相信音樂提供）

丁噹4日在北流舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會。她相隔7年再辦大型演出，特地邀來陳零九擔任嘉賓，他們默契牽手對唱〈天黑請閉眼〉，他事前在後台聽到她飆唱多首熱門K歌，上台大喊：「大家好，我已經訂好KTV包廂了。」更笑說，「我最近熱愛去KTV，但姊之前說去KTV很像在工作」，她幽默秒回，「叫我丁噹，但叫姊也Ok。」

她向來熱情照顧朋友，今日在台上很關心他，「你會緊張嗎？需要按摩嗎？你知道我喜歡把氣氛搞好，今天要唱好、唱滿、唱得舒服」，最後還貼心地遞上水，讓他喝水潤喉，他開心說，「我跟丁噹第一次碰面是在一個月前的澎湖表演，我們五堅情在聊天，姊跟我們分享很多心路歷程，是很好的前輩，我們就是五個小弟弟，謝謝姊邀請我當她的嘉賓。」

她一開場穿著紅色低胸爆乳馬甲、大腿根部全都露，飆唱〈夜遊〉揭開序幕，還與6位舞者火辣熱舞，接著演唱〈夜貓〉、〈交叉〉等歌曲，最後賣力唱跳〈姐姐〉，熱情邀粉絲一起舞動，開心喊：「手在哪裡？讓我聽到你們的尖叫聲，夠嗨嗎？沒想道把你們胃口養這麼大。」接著霸氣說：「來人幫我脫了。」她在舞台上脫掉腿上的造型，直接秀出一雙白皙長腿，相當吸睛。

她興奮向全場5000名粉絲打招呼，「哈囉台北，今晚在北流的朋友，我是丁噹，好久沒有回到大型演唱會，上次是在高雄巨蛋，今天準備很多驚喜，你們準備好了嗎？」在唱〈猜不透〉前，她感性說，「今天很幸福，沒有一個人孤獨感，6年來我去做了音樂劇，練習另一個身份，更多陪伴我自己，一個人去看電影，一個人敷面膜看恐怖電影。」

她日前認了曖昧日本、以色列混血帥哥「H先生」，今日卻直言，曾經歷過孤獨指數最高的是一個人做手術，不過仍沒有一個人去過遊樂園，並憶起過去失戀時，她獨自開了一間KTV大包廂唱了一個多小時，「邊唱邊哭，但今天不是一個人的KTV。」