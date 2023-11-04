基隆市長謝國樑4日與多位家長會長代表們餐敘，報告市府教育政策成果。圖為家長代表發表意見。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑4日與多位家長會長代表們餐敘，報告市府教育政策成果。圖為家長代表發表意見。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府教育處4日舉行「112年度市屬學校家長會長與市長有約暨感恩餐敘」活動，市長謝國樑將上任後所進行的教育政策進行施政成果報告，並感謝所有會長對教育的熱誠與關心，並強調將會推動國際接軌，發展各校獨特與專業。

謝國樑表示，孩子的教育問題，一直是基隆市民與家長最關心的事項。提升基隆市的文教力，讓基隆的孩子能接軌國際，推動國際雙語教育，持續將學校的特色更加升級；推動在地就學方案，提升專長學科的能力，讓基隆的國中生能夠在銜接高中擁有更高的競爭力，期盼能進一步發展各校之間的「獨特性」與「專業性」。

謝國樑說，孩子們的校園食安更是所有人殷切的期望，本市學校廚房除了完成改建，更希望廚房作業流程衛生安全能透過午餐自治條例監督把關，並提高補助10元，讓營養午餐可以吃得更好、更健康。

教育處表示，有鑑於教育事務有賴教育同仁努力規畫執行，市長與相關局處商議後，將於第112學年度起，加碼提供市立高中秘書主管職務加給，期盼藉由擁有跨域、統整角色與能力的祕書，協助推動在地教育讓本市高中更具豐富特色。並期許能與家長會長攜手並進，會中承諾透過家長會人員參與諸多教育議題事務，讓基隆教育能夠在各方支持力量下，再創基隆教育高峰，共創教育多贏。