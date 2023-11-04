新華社4日報導，安徽七門堰調蓄灌溉系統、江蘇洪澤古灌區、山西霍泉灌溉工程、湖北崇陽縣白霓古堰4日成功入選2023年（第十批）世界灌溉工程遺產名錄。至此，中國的世界灌溉工程遺產，達到34處。

大陸水利部透露，第十批世界灌溉工程遺產名錄，是在印度維薩卡派特南召開的國際灌排委員會第74屆執行理事會公布。

中國國家灌排委員會主席、水利部農村水利水電司司長陳明忠說，中國的世界灌溉工程遺產幾乎涵蓋了灌溉工程的所有類型，是灌溉工程遺產類型最豐富、分布最廣泛、灌溉效益最凸出的國家。

七門堰調蓄灌溉系統位於安徽省舒城縣境內，最早創建於西漢，利用溼地形態，「串蕩成渠，連塘為蓄」，兩千多年來發揮著重要的灌溉、防洪、防旱作用，目前灌溉農田達20萬畝。

洪澤古灌區位於江蘇省淮安市洪澤區境內，為蓄水型灌區，由蓄水、取水、輸水和排水工程組成。自東漢開始，古人引水灌溉耕作，歷代建設水利設施，灌區延續至今。目前，灌區控制灌溉面積48.13萬畝。

霍泉灌溉工程位於山西省洪洞縣，自唐貞觀年間開始便有明確記載，至今仍發揮著灌溉、供水、生態、旅遊等功能。目前，工程灌溉總面積為10.1萬畝。

白霓古堰位於湖北省崇陽縣境內，包括石？堰和遠陂堰兩座古堰。文獻記載，古堰最早建於五代後唐時期，至今仍發揮著灌溉、防洪、抗旱、供水等功能，灌溉面積約3.5萬畝。

世界灌溉工程遺產名錄自2014年設立，旨在梳理世界灌溉文明發展脈絡、促進灌溉工程遺產保護，總結傳統灌溉工程治水智慧，為可持續灌溉發展提供歷史經驗和啟示。

據瞭解，與中國4項遺產同時列入第十批世界灌溉工程遺產名錄的，還有來自印度、印尼、伊拉克、日本、泰國、土耳其等國的15個項目。目前，世界灌溉工程遺產總數達159項。