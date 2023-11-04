高雄市長陳其邁（左3）帶領多位貴賓，一同為高流點燈。（任義宇攝）

世界衛生組織訂定11月14日為世界糖尿病日，高雄市府衛生局與中華民國糖尿病學會合作，今天在高流點起藍燈，提醒民眾注防治糖尿病議題，高雄市長陳其邁出席表示，糖尿病是國人的十大死因之一，希望透過中央與地方攜手合作預防，照顧好國人健康。

陳其邁表示，糖尿病在台灣盛行率攀升且有年輕化趨勢，普遍影響國人健康。除了糖友照顧，高雄更希望做到預防保健與預防醫療，從初級照護與健康促進著手，在社區照顧好市民朋友健康，要攜手相關單位與中央地方攜手合作，共同照顧好國人健康快樂。

在陳其邁帶領下，高流點起藍色光芒，以及活動意象的「藍圈圈」，透過高流美麗的特色建築，呼應國際糖尿病聯盟(IDF)推動全球性糖尿病防治工作，呼籲民眾共同關注防治糖尿病議題。

衛生局表示，年度世界糖尿病日的主題為「可近的糖尿病照護」，全球約有十分之一的成年人罹患糖尿病，卻有近一半的人尚未確診，無法得到適時的醫療照護。高雄市政府衛生局積極推動糖尿病共同照護網及糖尿病健康促進機構認證，並自106年起舉辦提升糖尿病品質獎勵計畫，持續監測高雄市醫療院所糖尿病照護指標，以延長民眾的健康餘命。