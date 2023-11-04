不少人對日本人印象都是非常有禮貌、講究禮數，是當之無愧的禮儀大國。但有網友發文表示，近日赴日旅遊卻遇到很多無理狀況，和之前的印象天差地遠，引起鄉民討論。

網友在PTT八卦版發問「日本人有禮貌已經是過去式了嗎」，他表示自己目前人還在日本玩，但這次旅途中遇到許多無禮的日本人，不僅店員，就連路人也很多沒禮貌的，跟多年前造訪日本時的印象有極大差別，詢問到底是怎麼回事。

文章貼出引發熱議，其中有人直呼有感，分享自己經驗，表示上次走在新宿街頭，被路人踢到腳，回頭看了一眼竟然直接被罵髒話。其他人也紛紛留言：「日本人骨子裡就瞧不起華人啊」、「日本人根本不認為自己是亞洲人」、「日本長輩還是很有禮貌，但20歲年輕人素質差很多」、「今年去東京很明顯，搭都覺得台灣人是中國人啊」、「超沒禮貌的，打遊戲看到中文ID就狂嗆」、「在年輕一輩確實有擴散的跡象」、「不用在那邊說被當中國人，台灣照樣被歧視，就算會說日語，我去一律講英文」、「似乎是不滿遊客太多」、「看到匯率貶成那樣，自己吃不起的遊客爽吃不平衡吧」。

但也有部分人認為是單一事件：「上禮拜才回來，覺得一樣很有禮貌」、「去吃日料店都很和善啊，知道我是台灣人還跟我聊了一下」、「就對台灣、大陸人的態度不同吧」。對於有人質疑原PO稱自己人在日本，IP卻在泰國，原PO解釋自己用AIS卡，IP就自動導到泰國也沒辦法。