澎湃新聞報導，中共中央紀委國家監委網站4日通報，中國工商銀行前黨委委員、副行長張紅力涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。「海歸派」張紅力有著長時間的外資銀行任職背景，後從外資銀行高管直接出任四大國有商業銀行副行長，為大陸全國首例。

公開資料顯示，張紅力，男，1965 年1月出生，1984年7月畢業於黑龍江八一農墾大學，1989年9月獲得加拿大亞伯達大學（University of Alberta）遺傳學碩士學位，1991年7月獲得美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara University，SCU）大學工商管理碩士學位。

張紅力1991年7月任美國惠普公司總部財務經理，1994年7月任英國施羅德國際商人銀行董事兼中國業務主管，1998年6月任美國高盛公司亞洲執行董事兼北京代表處首席代表，2001年3月至2004年9月任德意志投資銀行大中華區主管、亞洲區副董事長兼中國區主席，2004年10月起任德意志銀行環球銀行全球管理委員會委員、亞太區總裁，德意志銀行（中國）有限公司董事長。

2010年，張紅力出任中國工商銀行副行長，成為當時大陸從外資銀行引進的最高級別高管，後於2018年「因家庭原因」辭任。張紅力還擔任過大陸全國青聯委員、北京市金融工作委員會顧問委員、黑龍江省省長金融經濟顧問等社會職務。

公開新聞報導顯示，近年來，張紅力以厚朴投資合夥人、聯席董事長的身分露面，這是一家專注中國投資機會的私募股權投資機構。