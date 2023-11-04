民進黨立委趙天麟因外遇大陸女子，因而退出立委選舉，對此，民進黨創黨元老許國泰稱，趙天麟把大陸人的心俘獲進來變成好朋友，不是比民進黨更厲害？民進黨很笨，賴清德不會用人，

許國泰4日在中天電視《廟口開講》指出，趙天麟是派系鬥爭犧牲者，為何要退選？很奇怪，台南也有一個「王八千」，這種人不用退選，趙天麟是不是很無辜？因為趙天麟和陳其邁不同派系，趙天麟過去批評陳其邁的父親貪汙，所以陳其邁懷恨在心，這次趙天麟出事，所以要趙天麟退選。

許國泰表示，趙天麟退選可以，但是不是要考慮這個地區的老黨員、老議員？老議員從政1、20年，站在人民立場，應該在地方找更好的人，為何要找黃捷代替趙天麟？如果黃捷當選，在立法院也發揮不了什麼，最多只會去投票，結果硬是找黃捷。而趙天麟去支持黃捷，黃捷一直閃都閃不掉，民進黨的選舉真的很沒風度。

民進黨立委趙天麟日前遭爆與大陸女子婚外情，因而退出立委選戰。（中時資料照）

許國泰提到，這個選區有一位很有智慧的台獨前輩郭倍宏，他是唯一偷渡回台灣，沒被國民黨抓到的人，非常聰明。趙天麟退選後，怎不提名郭倍宏？郭倍宏是講台獨的，賴清德現在不敢講，為了選票，寧可把理想都抹煞，不講台獨了！

許國泰認為。現在有人在講台獨，賴清德應該偷偷支持，讓他當選，去立法院講台獨，如果可以說服台灣百姓，是幫民進黨解套！如果台獨元老無法說服百姓，代表台獨走不通，民進黨應該改變策略不要講台獨。

許國泰強調，趙天麟為何無辜？他已經把大陸人的心俘獲進來變成好朋友，不是比民進黨更厲害？民進黨很笨，賴清德不會用人。如果親中的人有選票，為何要走向戰爭？

許國泰呼籲下架民進黨，呼籲現場民眾都要支持陳美雅！