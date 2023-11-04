民進黨總統參選人賴清德接受網路節目《下班瀚你聊》預錄專訪，被問到國民黨一直論述若賴清德當選不只會修憲、改國號，還會讓兩岸發生戰爭，是否擔心會因此影響選情？賴清德當場掛保證，若當選總統，「中華民國國號依舊在、中華民國依舊在國旗、依舊飄也隨風飄揚」。

對於若當選，維持和平，賴清德除了承諾，更連說三次「和平是我最重要的使命」。

對於國民黨一直在論述，賴清德當選，兩岸會打仗，要如何回應選民？賴清德強調，若由他當選總統，兩岸發生戰爭的機率反而是最低的，因為他最有能力守護國家的安全。

他說，國家的安全或是兩岸的和平發展不是靠中國的善意，也不是向中國立下投名狀，不是，去接受一個中國為前提的九二共識、放棄主權，或是在一個中國原則為前提去簽訂服貿和和平協議，而是要靠實力和民主陣營站在一起，共同發揮威懾的力量。只要維持對等尊嚴，他領導的國家將樂於和中國進行交流合作，台灣希望跟中國做朋友，不希望成為敵人。

賴清德表示，和平無價、戰爭沒有贏家，「我也可以跟大家承諾，和平是我最重要的使命」，若未來擔任總統，一定會致力於台灣的安全，及台海穩定與印太和平，這個就是他的使命，也是這個階段接任總統蔡英文的位置、領導國家，這個就是他最重要的使命。

至於藍白合，他說，民進黨也很清楚，就算總統大選真的出現藍白合，也不可能產生1加1大於2的效果，因為藍、白有各種因素，導致1加1不等於2，更何況民進黨現在的作戰模式，本來就是朝1對1做準備，即使真的出現藍白合，也有信心贏得這場選舉。