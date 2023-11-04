丁噹今（4日）在北流舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會。丁噹在安可時，特別選唱五月天〈入陣曲〉，全因某次在直播中師兄阿信笑虧，丁噹所演唱《蘭陵王》片尾曲〈手掌心〉點擊破億，「功高震主」，接著阿信更自嘲，由五月天唱的主題曲〈入陣曲〉點擊率之低，要求丁噹在演唱會演唱〈入陣曲〉，〈手掌心〉就由五月天來唱。

丁噹在台上也乖乖聽師兄的話選唱該曲，她對歌迷說：「記得回去Tag師兄阿信，請他們演唱會演唱〈手掌心〉。」透過演唱會向師兄喊話。

她一開場熱情唱跳嗨歌，興奮向全場5000名粉絲打招呼，「哈囉台北，今晚在北流的朋友，我是丁噹，好久沒有回到大型演唱會，上次是在高雄巨蛋，今天準備很多驚喜，你們準備好了嗎？」在唱〈猜不透〉前，她感性說，「今天很幸福，沒有一個人孤獨感，6年來我去做了音樂劇，練習另一個身份，更多陪伴我自己，一個人去看電影，一個人敷面膜看恐怖電影。」丁噹壓軸歌飆唱夯曲〈我愛他〉，同時宣布喜訊將在明年3月9日移師高流開唱，門票於12日中午12點在拓元售票開賣。