近日深陷政治風暴的南投立委馬文君(前排右二)4日晚上舉行「廟口開講」造勢晚會，老公(前排右一)獻上鮮花表示永遠的支持。曾雪蒨攝

爭取連任的國民黨南投第1 選區立委馬文君4日晚間在埔里造勢晚會，現場超過千名民眾參與支持。曾雪蒨攝

南縣長許淑華(左)在台上牽起爭取連任立委馬文君(右)的手，帶領現場支持者一起呼口號「馬文君凍蒜」為她加油！曾雪蒨攝

國民黨南投縣第1選區立委馬文君近日因監督潛艦國造預算，遭民進黨全黨打1人，深陷政治風暴，4日晚間在家鄉埔里舉辦「廟口開講」活動，要親自跟鄉親說清楚，老公兒子上台獻花力挺，為濃濃的選戰煙硝味增添幾許溫馨。

這場「反抹黑、反貪腐」廟口開講活動第1場是10月22日在草屯敦和宮舉行，邀請國民黨立委鄭麗文、謝龍介等人聲援，廟埕擠滿支持群眾相當成功；第2場則回防主戰場埔里鎮恒吉宮旁停車場，包括南投縣長許淑華、前立委李勝峰、前台南市議員謝龍介、以及中廣董事長趙少康與立委鄭麗文都到場力挺助講；原本預告要到現場的前海軍顧問郭璽則未現身。

國民黨「戰鬥藍」主帥趙少康晚間抱著病體出席，他說自己被藍白合談半天還沒談成，氣到長俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，但為守住國會優質立委一定要到埔里幫馬文君說句話，他說去年喊出「票投民進黨，青年上戰場」，明年總統大選則是「戰爭與和平的選擇」，「選擇民進黨就是選擇戰爭」，他呼籲明年1月13日大選「我們一定不能讓民進黨立法院過半，一定要讓馬文君繼續留在立法院」，他也帶大家高呼「民進黨下台」，呼籲大家「用選票還給馬文君一個清白一個公道。」

謝龍介跟李勝峯不約而同諷刺民進黨政府禁止大家小三通，黨內的國防立委卻自己去跟「小三」通；他們還諷刺對手民進黨同選區立委參選人蔡銘軒5日晚間要在隔壁的恒吉宮廟埕舉辦造勢晚會，「對手舞台是我們10倍大，花的是可是大家的血汗錢啊！」他呼籲大家明年1月13日要守住「埔里的心」馬文君。

縣長許淑華也替馬文君反擊3日民進黨總統參選人賴清德抨擊馬文君，不參加交通、財經委員會幫南投縣爭取建設，偏偏選擇國防委員會別有居心說法指出，她也擔任過立委，「誰說參加國防委員會不能爭取交通與財經建設？」她說潛艦國造預算500億元，專業道連她都不懂，卻不讓立委發問，發問就是洩密、賣國，根本顛倒是非，呼籲大家用選票支持馬文君續留國防委員會，繼續替民眾監督立委預算。

馬文君最後上台指出，她將最近遭攻擊的部分整理成3點，親自解釋馬文君不是「洩密」是「揭弊」；另有民進黨立委說「被告就不能選舉，那以後大家選舉就都去告對方讓對方不能選就好了啊！」最後她也說明她在立院凍結潛艦國造預算是「監督預算不是反對潛艦國造」，希望鄉親聽完後都可以了解事實真相，不要再被外界錯誤的耳語影響。

她並強調「民進黨怕我在國防委員會監督預算，但為守住民眾荷包，我一定要凍蒜，為了大家繼續堅持下去。」