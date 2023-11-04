百萬YouTuber愛莉莎莎近日飛到美國旅遊，今（4日）她在IG限時動態分享看到疑似幽浮的光點，讓她直呼嚇死，並PO出影片詢問網友意見。

愛莉莎莎在限時動態PO文「在美國好像看到幽浮，嚇死」，並曬出目擊影片，只見影片中有4個不明光點，她很確定那個方向沒有山，所以不是山上的燈，「而且那個亮光比星星亮很多，也沒有在動，離我們大約2公里」，她也透露看到4顆亮度都一樣，而且4個光點排列成直線連到地平線。

愛莉莎莎目擊不明光點。（圖／取自愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎上網搜尋覺得和自己看到的很像。（圖／取自愛莉莎莎IG）

之後愛莉莎莎也上網搜尋UFO的目擊照，並曬出截圖直呼：「跟我看到的一樣啊」，因此她也詢問大家「你們覺得那是UFO嗎？」愛莉莎莎個性活潑直率，雖然常因有話直說，讓她陷入不少爭議，但仍吸引大批網友喜愛，YouTube頻道擁有122萬粉絲訂閱。

而她之前推出「自媒體銷售」課程，創造近億元銷售額，她之前拍片時也透露除了當YouTuber外，還自創香氛品牌，加上線上課程講師，今年年收入破1000萬，讓不少網友看了都直呼太厲害了，但也提醒她「記得繳稅」，讓她也無奈回應「繳超爆多」。