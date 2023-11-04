中天電視廟口開講

對於國民黨被指責是外來政權，民進黨創黨元老許國泰稱，「我思考很久」，民進黨常常說自己是本土政黨，為什麼台灣人都一直喜歡支持民進黨？那個時代會說民進黨就是台灣人的黨、本土政黨。民進黨講國民黨兩蔣是外來政權，「我以前在立法院非常反對兩蔣」，為什麼？戒嚴、黨禁、報禁、沒有言論自由！

許國泰4日在中天電視《廟口開講》指出，經過30多年來，發現兩蔣其實對台灣人不壞。中國國民黨到台灣，蔣介石帶黃金當作新台幣發行準備金，兩蔣沒有把黃金搬走，放在台灣。外來政權可以把黃金放在台灣，有沒有照顧台灣？

許國泰舉例，故宮國寶有沒有價值？價值幾千億，兩蔣的家人有沒有偷走？故宮現在是中華民國的故宮，是不是台灣人的資產？兩蔣也沒有搬走。

許國泰認為，兩蔣是外來政權，做對百姓有利的事情、照顧台灣的事情。蔣經國說他是中國人也是台灣人，做十大建設，包括高速公路，讓台灣經濟發展，到現在他已經過世30幾年，還在影響台灣經濟。這兩個外來政權，把台灣建設，影響5、60年，這算不算本土？許國泰直言，他們才是真正照顧台灣的本土政黨！

許國泰提到，台灣健保全世界有名，是連戰推動的。那時候大家都反對，說是錢坑。連戰有慈悲心，他知道台灣有很多窮苦人，生病沒錢看病，所以要讓平民百姓不會因為生病而家破人亡，他有沒有善心？是不是外來政權？他在做有利台灣的事情，這就是本土政黨！

許國泰批評，反觀民進黨，賴清德當市長，把爐渣埋在學甲，影響地下水，影響百姓健康，這就是賴清德傑作，這是本土政黨的表現？光電一度電賣給台電7元多，台電賣給我們2元多，讓台電虧本4千多億元，誰要還錢？子孫要還，債留子孫！本土政黨做債留子孫的事！光電板20年以後怎處理？民進黨有說嗎？又是子孫受害。

許國泰強調，本土政黨做傷害本土的事情，這種政黨要不要下架？