靈魂演繹特務「何先生」 梁朝偉獲金雞獎最佳男主角

男星梁朝偉過去拿過台灣金馬獎、香港金像獎影帝，今年他第一次入圍大陸金雞獎最佳男主角獎項，與黃渤、宋洋、楊皓宇、惠王軍等實力演員競爭；原本就是奪獎大熱門的梁朝偉，今（4日）頒獎典禮上確定以電影《無名》封帝，更是華人電影史上第一位大滿貫的三金影帝。

大陸影壇盛事金雞獎今晚在廈門舉行頒獎典禮，剛獲得金獅獎終身成就獎的影帝梁朝偉，本屆以電影《無名》首次入圍最佳男主角獎，與他角逐獎項的分別是《學爸》黃渤、《回西藏》宋洋、《宇宙探索編輯部》楊皓宇、《撥浪鼓咚咚響》惠王軍；稍早梁朝偉不負眾望，成為本屆影帝，身旁的愛妻劉嘉玲臉上也是眉開眼笑。

而梁朝偉早已是金馬獎、金像獎影帝，今日又奪下金雞獎影帝，也讓他成為華人電影史上第一位「大滿貫」三金影帝，寫下難以撼動的驚人歷史。

在金雞獎頒獎典禮開始前，梁朝偉與劉嘉玲牽手走紅毯，有趣的是，梁朝偉被發現緊張到疑似出現同手同腳的狀況，令影迷們都被他可愛到，「眼神很不知所措」、「電影裡和現實生活的他差太多了吧」、「影帝好帥，多多出來走動啊」。