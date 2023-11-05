民進黨主席暨總統參選人賴清德今日行程滿檔，接連完成台南市、新北市兩場競選總部成立大會後，就立刻趕往台北市，參加「王世堅競選立委大同總部音樂晚會」。賴清德大讚，王世堅國會即戰力「老將新兵」信賴台灣，絕對不走鐘，並稱讓他進入國防外交委員會，後續8艘潛艦交由王世堅處理。

賴清德今晚出席「王世堅競選立委大同總部音樂晚會」，現場湧入超過1000位市民朋友，現場椅子座無虛席，週邊也站滿許多市民，大家共同來支持賴清德、力挺王世堅；賴清德到場時，和王世堅一同進場，賴清德也和在場市民朋友一一擊掌、握手，展現他溫暖、親切的魅力，現場市民沿途高喊「賴清德、凍蒜！」、「王世堅，凍蒜！」，場面盛大熱鬧。

賴清德致詞表示，不管是對王世堅的支持，還是鄉親對台灣前途的堅定，今天現場看到人山人海，都讓他心中充滿感動。他指出，王世堅是「老將新兵」，這是第二次來王世堅的造勢，尤其這個選區經過初選，也特別關心他的選情，需要中央更加關注，希望投票前大家目標都能團結一致堅定向前。

賴清德提及過往回憶表示，兩人過去是立法院同事，他常常在各委員會、黨團、議場聽王世堅發言，稱讚王世堅十分內行，台灣優先的政治理念非常清楚。此外，王世堅也會以古今中外的事件應證理論，反應迅速，辯論比電視台精彩，當民代很專業。因此，賴清德特別向鄉親肯多，讓王世堅能夠再次進入立法院。

賴清德說，王世堅堅持台灣理念的理由，是因為家學淵源，王世堅的外祖父張榮宗，是台灣文化協會重要成員，身為民主運動的先驅，當年為國家打拚的前輩；而王世堅的父親，則是白色恐怖受害者王明德。因此，王世堅在民主家庭的養分中成長，對台灣命運的坎坷，以及未來該何去何從非常清楚，「所以絕對不會走鐘，絕對信賴台灣堅定向前行」。

賴清德表示，他有一點很欽佩王世堅，雖然說話能言善道，但其實私底下說話十分客氣，尤其是他交朋友不分階級，服務不分黨派，所以極其適合作為民代為民服務。此外，王世堅也是熟悉議事運作的「國會即戰力」，讓他進入國防外交委員會，後續8艘潛艦交由王世堅處理。

賴清德以過去擔任立委的經驗，以及現在國民黨委員杯葛議程的例子強調，立法院若未過半，未來台灣國防發展只會更困難。所以王世堅這席是過半關鍵，台灣的國防自主、潛艦國造才有機會完成。

最後，賴清德也和在場的市民朋友懇託，請大家讓他繼續延續蔡英文總統的民主道路，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，讓年輕人看見希望，中年人實現理想，老年人可以擁有幸福。

他也表示，為了台灣的未來、後代子孫的幸福和印太區域的和平穩定，請大家支持總統賴清德一票，立委王世堅一票，政黨票民主進步黨一票。