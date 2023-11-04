電子、半導體業的庫存壓力，自去年第四季來持續多面向干擾台灣的經濟條件，從出口表現、製造業採購經理人指數PMI，甚至全年台灣GDP年增率，法國外貿銀行亞洲經濟研究團隊指出，亞洲電子製造業面臨龐大的庫存壓力，近月來情況呈現「最糟糕的時期可能已經過去」，但是接下來的改善進度又要如何理解呢？

全球市場最新參考：「法國外貿銀行 亞洲製造業庫存壓力指標」，分析顯示，亞洲的庫存壓力自2023年7月以來有所減輕。由於亞洲在全球價值鏈中發揮重要作用，特別是電子產品的製造與全球聯繫非常緊密，因此電子產品的庫存週期比其他行業對全球的影響更加明顯。

「法國外貿銀行 亞洲製造業庫存壓力指標」由法國外貿銀行亞洲經濟研究團隊開發，藉此衡量亞洲製造業活動以及供需平衡的變化，重點關注日本、韓國和台灣，三個在亞洲電子產品和晶片價值鏈中發揮重要作用的經濟體。

該團隊指出，亞洲主要經濟體的出口情況稍有穩定，但全球環境波動較大。在這樣的背景下，衡量庫存週期、進而評估亞洲製造業何時能見到曙光，比以往任何時候都要重要。目前電子產品（尤其是半導體）的庫存增長速度仍遠快於銷售速度，但與峰值相比，兩者之間的差距已經縮小，只是當前的庫存水平仍然高於歷史上大部分時候。這意味著最糟糕的時期可能已經過去，但接下來改善可能依然緩慢。