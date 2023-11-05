民進黨總統參選人賴清德今晚出席民進黨立委參選人高嘉瑜「信賴台灣高嘉瑜後援會」成立大會，賴坦言，根據中央黨部民調，如果一對一對上國民黨參選人李彥秀，高嘉瑜會贏，但若有其他候選人，高嘉瑜輸；賴強調，高嘉瑜投票從來沒有跑票，都照黨投，民進黨團的文化是決議前尊重每個人的意見，「高嘉瑜她不算大砲啦」。

賴清德表示，高嘉瑜是很用心、打拚、負責任的立委，希望鄉親讓她續留國會，她一定會盡心盡力為鄉親服務；賴清德也舉3個例子力薦高嘉瑜，第一，高嘉瑜獲得公督盟、口袋國會、動保團體、司法團體評鑑都是第一名，不只要全勤，質詢提案還要言之有物、對社會有益，才會獲得計分，沒有讓大家漏氣。

第二，高嘉瑜除了會唱歌，也關注重大社會議題，包含通過檸檬車法案修法、倡議實坪制與推動實價登錄2.0、支持平均地權條例等等，她更為毛小孩代言，放寬毛小孩用藥門檻，獲評選為優質動保立委，是真材實料的立委。

第三，高嘉瑜不只在立法院問政表現好，她也非常照顧港湖地區鄉親，積極爭取在地建設發展，在她督促之下，捷運東環段、汐東線皆核定通過，她也同步爭取汐東線未來將延伸至內湖舊宗，更促成汐止民生線重啟規劃，解決南港內湖的交通問題。

最後，賴清德也談到近期的中央黨部民調表示，倘若高嘉瑜與國民黨候選人一對一會贏，所以要再次呼籲鄉親團結一致、集中選票，全力支持高嘉瑜。他強調，請鄉親再次支持高嘉瑜，一定要讓她當選，國會要過半，持續建造潛艦來守護台灣的安全。