中天「廟口開講」4日前進高雄新豐代天府開講，國民黨立委參選人、高雄市議員陳美雅痛批，轉戰高雄市立委第六選區的民進黨高雄市議員黃捷拋棄鳳山，「鳳山不要的，我們當然也不要」。

陳美雅今天在「廟口開講」表示，民進黨執政低薪、高房價沒有改善，社宅政策跳票，只有詐騙集團越來越多，民進黨政府成立數位發展部、打詐國家隊，但越打詐、詐騙集團卻越多，「因為他們就是最大的詐騙集團」。

陳美雅也提到，高雄因為人口減少，立委、市議員都各減少1席，如果高雄真的像綠營說的很繁榮、很進步、人民生活過得好、年輕人可以找到優質的就業機會，高雄的人口還會一直流失嗎？高雄現在面臨的問題，就是政府只會喊漂亮口號，民進黨都在用美麗的口號騙台灣人，高雄人要睜開眼，不要再被民進黨政客的謊言所欺騙。

陳美雅也說，高雄市第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區）本來有一個民進黨立委候選人，但因為民進黨內部惡鬥，就下台了，可是他那些私密的照片，是誰能拿的到？「只有誰可能拿的到？國家機器嗎？」她也質疑，民進黨政府成立數位發展部，嘴巴說要打詐，但會不會其實是要監控人民？台灣不能讓這麼惡劣的民進黨繼續執政！一定要把民進黨換下台。

陳美雅強調，她在市議會勇敢發聲，是日本早稻田大學的法學博士，立法院需要專業的人，民進黨在內鬥之下派了市議員黃捷空降到第六選區，「她對這裡完全零貢獻！」

陳美雅也指出，而且黃捷拋棄了鳳山，「她當初怎麼講韓國瑜的？她說，韓國瑜你去選總統是落跑市長。請問一下，她拋棄鳳山，是不是一個落跑的人？」而黃捷要跑到第六選區參選立委時，鳳山的里長還很開心，這樣的人，第六選區為什麼要她？「鳳山不要的，我們當然也不要」，當民進黨用雙標看待事情，黃捷是從鳳山落跑到第六選區，但這裡的選民是高素質、高知識、重人情，要在地挺在地，陳美雅20年磨一劍，她一直在鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅為大家做貢獻、爭取建設，希望大家給她機會進到國會，挖民進黨執政的貪贓枉法的弊端。