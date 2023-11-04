中職「台灣大賽」首戰就打到延長賽第14局，味全龍靠著劉基鴻再見全壘打，單場雙響炮、一人打回全隊所有分數，以3比2氣走樂天桃猿，以1勝0敗領先，3日剛過23歲生日的他沒想過自己會敲雙響炮，更沒想到比賽會由自己終結，他成為中職總冠軍賽史上首位再見轟的球員。

劉基鴻在首局首打席就從桃猿先發投手威能帝手中敲出2分炮，以23歲又1天成為總冠軍賽史上第2年輕第4棒開轟球員，雖然接下來5次打擊機會都沒有建樹，但在14局下再度站上打擊區，鎖定黃偉晟失投的速球一棒結束比賽。

總教練葉君璋對劉基鴻的成長都看在眼裡，「一直以來他都是球隊的keyman，需要他一擊時都會跳出來，他的表現跟我們的戰績有滿大的關係。」

劉基鴻表示，不可能每次打擊都打得很好，但還是相信自己有辦法，每次上場都是充滿信心，14局上場打擊時也次相信自己然後站上打擊區。

「第一次在台灣大賽出賽就敲出雙響炮，很嗨、很爽，對自己意義滿大的。」去年因為手傷錯過季後挑戰賽，生涯首次大賽就當英雄，「打到後面我們都不想輸，要想辦法ㄍㄧㄣ住，要更專注不容許有一點點閃失。」

劉基鴻表示，14局上場打擊時教練並沒有多說些什麼，自己只是專注跟投手節奏，把球看確實、確實擊球，打出去當下就知道會出牆，在確認界內後開始繞壘，隊友也在本壘等著來「回來」慶祝。昨天慶生時他許下「總冠軍」願望，他坦言，雙響炮的這個劇本從未出現在自己腦海中，繞壘時聽到滿場球迷呼喊著他的名字時，笑說感到頭皮發麻。