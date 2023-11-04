歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩今天訪問烏克蘭首都基輔，以討論烏克蘭申請加入歐盟（EU）的進度等議題。歐盟原定下週提交烏克蘭入盟進度的報告。

路透社報導，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體X發文表示：「很高興回到基輔，進行我第6度的戰時訪問。」她並發布一張她與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在火車站的照片。

馮德萊恩還寫道：「我來此是為了討論烏克蘭加入歐盟的進程。（以及）歐盟提供財務援助，將烏克蘭重建為一個現代化、繁榮的民主國家。還有我們將如何繼續讓俄羅斯為其侵略戰爭付出代價。」

歐盟8日將發布評估報告，詳細說明烏克蘭在滿足入盟的各項經濟、法律和其他標準進展如何，為12月啟動入盟談判鋪路。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，基輔在幾天內便申請加入歐盟，並將入盟視為最優先要務。

歐盟27個成員國將於12月舉行高峰會，會中將決定是否允許烏克蘭展開入盟談判，這需要獲得所有成員國的同意。