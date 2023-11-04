美國陸軍即將全面升級火砲射控軟體，旨在協調在戰場上使用迫擊砲、飛彈等武器的軟體。本週三（1）發布的一份有關於關「先進野戰砲兵戰術數據系統」統Advanced Field Artillery Tactical Data System，簡稱AFATDS）以及「聯合目標指揮和協調套件」（Joint Targeting Command and Coordination Suite，簡稱JTC2S）升級計畫，可望加速各種火砲系統、砲兵單位以及跨盟國之間的瞄準目標的效率。

據美國《防務新聞》（Defense News）4日報導，AFATDS的開發始於1989年，首次部署於1995年。這一套自動化程序結合了態勢和目標數據，已成為遠程精密火力跨功能團隊計畫的基石，包括增程火砲和精準導引飛彈，可望大幅增強火協效率。

@USArmy PM #MissionCommand tests Advanced Field Artillery Tactical Data System at @USAGAPG. AFATDS provides automated support for planning and executing fires and effects such as mortars and field artillery canons, rockets and missiles. @USAASC @ArmyASAALT #ArmyReadiness pic.twitter.com/Bu9ad1YoAN — PEO C3T (@PEOC3T) May 9, 2018

另一方面，JTC2S軟體將協助部隊了解其目標，並支援與國際部隊的協作。它預計將取代舊的聯合自動化深層作戰協調系統（Joint Automated Deep Operations Coordination System，簡稱JADOCS）。

這次升級案預計將採聯合企業的方式，意味著多家公司可能會一起參與開發。指揮、控制和通信戰術（PEO C3T）的產品經理中校古德溫（Timothy Godwin）表示：「我們看到未來的火力將圍繞團隊合作而非單一產業合作夥伴，這是戰略上的一個變化。多間工業合作夥伴可以成為現代化火力產品的解決方案的一環。」