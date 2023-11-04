美國陸軍即將全面升級火砲射控軟體，旨在協調在戰場上使用迫擊砲、飛彈等武器的軟體。本週三（1）發布的一份有關於關「先進野戰砲兵戰術數據系統」統Advanced Field Artillery Tactical Data System，簡稱AFATDS）以及「聯合目標指揮和協調套件」（Joint Targeting Command and Coordination Suite，簡稱JTC2S）升級計畫，可望加速各種火砲系統、砲兵單位以及跨盟國之間的瞄準目標的效率。
據美國《防務新聞》（Defense News）4日報導，AFATDS的開發始於1989年，首次部署於1995年。這一套自動化程序結合了態勢和目標數據，已成為遠程精密火力跨功能團隊計畫的基石，包括增程火砲和精準導引飛彈，可望大幅增強火協效率。
另一方面，JTC2S軟體將協助部隊了解其目標，並支援與國際部隊的協作。它預計將取代舊的聯合自動化深層作戰協調系統（Joint Automated Deep Operations Coordination System，簡稱JADOCS）。
這次升級案預計將採聯合企業的方式，意味著多家公司可能會一起參與開發。指揮、控制和通信戰術（PEO C3T）的產品經理中校古德溫（Timothy Godwin）表示：「我們看到未來的火力將圍繞團隊合作而非單一產業合作夥伴，這是戰略上的一個變化。多間工業合作夥伴可以成為現代化火力產品的解決方案的一環。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。