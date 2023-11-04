日本28歲女星廣瀨愛麗絲與妹妹廣瀨鈴從小就被星探挖掘，她曾自曝比不上妹妹，在妹妹面前總是有「低一等」的感覺，但她在演藝圈內還是相當活躍。近日有網友在X（推特）發文懷疑廣瀨愛麗絲整形，引起熱議；愛麗絲本人立刻回應，強調只是減肥沒有整形，意外令粉絲很心疼她，要她健康就好。

廣瀨愛麗絲近期主演日劇《我的第二青春》，播出後各種評論不一，但X上竟出現懷疑她整形的言論，「我是唯一一個認為廣瀨愛麗絲做過整形手術的人嗎？」，瞬間讓愛麗絲陷入整形疑雲；不過，沒多久廣瀨愛麗絲轉發該貼文，鄭重回應，「我只是減肥了，我沒有整形」，還有3個驚嘆號特別強調。

有趣的是，懷疑廣瀨愛麗絲整形的網友，也馬上出面道歉，並解釋自己真正的意思是稱讚她看起來變漂亮了」，不是刻意害她被懷疑整形。廣瀨愛麗絲的粉絲也紛紛出生挺她，「愛麗絲從小就漂亮，說她整形的太扯了吧」、「廣瀨姊妹顏值眾所皆知，真的別亂抹黑」、「好心疼，不用減肥啦」。

其實廣瀨愛麗絲的妹妹廣瀨鈴一直擁有超高人氣，還曾經打敗「千年一遇美少女」橋本環奈，也讓身為姊姊的愛麗絲自曝在妹妹面前有「劣等感」，但她之後也表示，隨著年紀增長和累積經歷，現在的她已經不會這樣了，更能接受自己，開心地過日子。