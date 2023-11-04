靈魂演繹特務「何先生」 梁朝偉獲金雞獎最佳男主角

第36屆金雞獎在4日舉行頒獎典禮，於稍早公布得獎名單。以入圍來說，本屆入圍大贏家為在威尼斯影展也頗受好評的《封神第一部：朝歌風雲》，本片入圍9項大獎；另一部受到矚目的還有梁朝偉主演的《無名》，這是梁朝偉出道至今首次入圍金雞獎，同樣參與該片演出的演員王一博也入圍本次最佳男配角，呼聲極高。

稍早的頒獎典禮揭露今年所有的得獎者，梁朝偉以《無名》獲得最佳男主角。梁朝偉在今年創下不少創舉，除了獲得威尼斯終身成就獎之外，本次更創下中國金雞、香港金像獎（《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》、《2046》）、台灣金馬獎（《重慶森林》、《無間道》、《色，戒》）兩岸三地三大獎項全封帝的傳説人物，他會是史上第一位達成本記錄的男演員。

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最大獎最佳故事片頒給導演烏爾善的3部曲首作《封神第一部：朝歌風雲》，本來《封神第一部：朝歌風雲》就入圍9項大獎，再加上最佳男配角、攝影獎，該片共獲得3獎，無論如何都收穫滿滿。

完整得獎名單如下：

【最佳故事片】

《封神第一部：朝歌風雲》

【最佳中小成本故事片】

《回西藏》

【最佳兒童片】

《撥浪鼓咚咚響》

【最佳戲曲片】

《譙國夫人》

【最佳美術片】

《長安三萬里》

【最佳外語片】

《巴黎聖母院：火海奇蹟 Notre-Dame brûle》法國🇫🇷義大利🇮🇹

【最佳紀錄／科教片】

《雪豹和她的朋友們》

【最佳編劇】

孔大山＆王一通《宇宙探索編輯部》

【最佳導演】

程耳《無名》

【最佳導演處女作】

劉曉世《長空之王》

【最佳男主角】

梁朝偉《無名》

【最佳女主角】

何賽飛《追月》

【最佳男配角】

李雪健《封神第一部：朝歌風雲》

【最佳女配角】

黃米依《永安鎮故事集》

【最佳攝影】

王昱《封神第一部：朝歌風雲》

【最佳錄音】

王丹戎＆祝岩峰《流浪地球2》

【最佳美術】

李淼《萬里歸途》

【最佳音樂】

撈仔《覓渡》

【最佳剪輯】

程耳《無名》

【評委會特別獎】

《流浪地球2》

【榮譽獎：中國文聯終身成就電影藝術家表彰】

達式常（演員）

翟俊杰（導演、編劇）