民進黨立委高嘉瑜因為台灣基進吳欣岱參選，產生瓜分選票危機，她今天下午坦言「這是我個人的問題，個人造業個人擔」，賴清德台北市競選總部主委陳時中，晚間出席高嘉瑜舉辦的聯合競選總部成立大會致詞表示，這次選舉民進黨遇到困難，大家全心一意挺台灣，同樣高嘉瑜選情也困難，但一定會過關，更說今天來都是最關心高嘉瑜的朋友，她現在很危險必須加倍努力，若停在心結永遠不會進步，所以大家要拋開一切努力拉票。

陳時中指出，今年記者問我好像民調有落後，選舉本來就是起起伏伏，選票投出來贏別人才是最重要的，但是一定要靠大家的選票，大家開始要催票，一定會催出勝利果實。

陳時中再度批評藍白合，過去他們都提到不要政治分贓或密室政治，但是每天都在上演密室政治，這種政黨怎麼帶給台灣繁榮，縱使他們在分贓也分不好，「一個說火車過了不會等人，另一個說火車還沒過，我看以後政治火車一定會誤點，每天都誤點，政策絕對做不好」，這種政黨如果拿到政權，台灣就越來越糟，一定要睜大眼睛看清楚。

陳時中表示，民進黨絕對沒有一黨獨大，台灣人一定要堅持，為了前輩努力的成果，為了我們的後代，要給子子孫孫繁榮的台灣，拜託大家一定要投票，去年他選的不好很抱歉，但希望大家給他戴罪立功的機會，讓總統選贏。