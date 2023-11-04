2015年引進日本第一天丼品牌「金子半之助」的金御賞集團，繼成功帶起日本天丼風潮後，再度帶來東京海鮮丼第一品牌「日本橋海鮮丼」，以日本首創多層次海鮮丼吃法，宛若珠寶盒般絢爛的海鮮丼套餐，掀起日本新式海鮮丼模仿風潮，更屢次榮登日本媒體報導海鮮丼之冠，廣受饕客推薦與喜愛。

日本橋海鮮丼歡慶來台六周年，為回饋民眾推出好康優惠，凡至台北微風信義店、Sogo復興店買主餐送刺身盛合，台中lalaport店，買主餐免費升級精選套餐組合。

民眾只要在11／13~11／17及11／20~11／24，上述十天期限內，至台北微風信義店及Sogo復興店點購任一主餐，包括海鮮珠寶盒系列商品、時令火鍋系列商品、職人系列商品乙份，即贈送刺身盛合兌換券(原價288元)乙張（刺身盛合兌換券使用日期自今年12／1至2024／1／14）。

此外，活動期限內至台中lalaport店點購任一主餐，包括海鮮珠寶盒系列商品、職人系列商品乙份，現場免費升級精選套餐組合四選二(原價99元)。

東京第一海鮮丼名店-日本橋海鮮丼，首創多層次海鮮丼套餐吃法，強調遵循「留」、「拌」、「鋪」、「淋」、「湯」、「鮮」吃法6字訣，品嚐最完美的多層次美味。以法式料理為概念，前菜提供「胡麻醬佐生魚片」，以胡麻、核桃等多達5種堅果炒香再與土佐醬油等調味而成的胡麻醬，可提升生魚片鮮甜風味，建議先品嚐一片，再預「留」一片。

接著，將芥末「拌」入蛋黃醬油內，再將海鮮丼內以7～8種食材堆疊而成的海鮮山輕輕「鋪」平，與熱飯一同品嚐享受冷熱美味；最後，再將剩下1／2或1／3左右的海鮮丼，「淋」上風味溫潤的優雅日式鯛魚高「湯」，放入前菜留存的胡麻醬生魚片，以鯛魚茶泡飯吃法，品嚐經過細心安排的二次海鮮「鮮」甜美味，透過高湯的注入為腸胃添入暖食的滿足感，劃下海鮮丼套餐的完美華麗收尾。