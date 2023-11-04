波克夏A股3日收高0.66％，報533,815美元，今年迄今累計漲幅將近14％。

巴菲特認為最適合用來衡量波克夏表現的指標－扣除投資利得的營業利益，上季金額達107.6億美元，較去年同期的76.5億美元大增41％，相當於A股每股賺7,444美元，反映保險業務好轉和保險浮存金投資收益攀升。

波克夏截至9月底止的現金部位高達1,572億美元，高於第二季的1,474億美元，並刷新2021年第三季創下的1,492億美元紀錄，主要因為高利率和缺乏合適的收購交易所致。

不過上季呈報淨損127.7億美元，或A股每股8,824美元，高於去年同期的淨損28億美元，或A股每股1,907美元。該季投資損失由去年同期的104億美元倍增至235億美元。

美國股市今年的漲勢在第三季遭遇逆風，長期美債殖利率躥升吸引資金轉進債市。標普500指數第三季季線收黑3.6％。

波克夏最大的股票投資－蘋果，第三季股價大跌12％。其他主要持股股價同步下滑，美國運通同期挫低14％、可口可樂下跌7％，美國銀行（BoA）下滑4.6％。所幸四大持股的股價在第四季反彈。

相較之下，波克夏第五大持股能源股雪佛龍（Chevron）第三季股價勁升7.2％，主要拜油價大漲所賜。不過近幾周油價回跌，股價也隨之下滑。

隨著波克夏股價在第三季升抵歷史新高紀錄，該公司放緩庫藏股計畫速度，上季斥資11億美元買回自家股票，低於第二季的14億美元。今年1至9月的股票回購規模約70億美元。

波克夏A股股價在9月19日創下收盤新高紀錄563,072.75美元，目前股價較歷史高點下滑約5％。