美麗島電子報公布2024總統大選第66波追蹤民調(製圖/中時新聞網)

根據《美麗島電子報》公布的2024總統大選第66波追蹤民調，三腳督戰局，民進黨賴清德37.7％、國民黨侯友宜27.6％、民眾黨柯文哲18.5％；在四腳督的情況下，賴清德34.7％、侯友宜24.0％、柯文哲16.1％、鴻海創辦人郭台銘5.5%。民調專家戴立安表示，從民調來看，侯柯支持度的缺口越來越大， 一定是民眾情緒的反映，看來似乎歷史罪人呼之欲出。

戴立安4日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在三腳督的情況下，10月31日柯文哲大幅往下走。侯友宜基本上來講，有部分是藍的回流。

至於四腳督戰局︰戴立安指出，侯友宜為24%，看起來是新一波民調的高點；柯文哲為16.1%。以過去來講，算是一個低點，目前在反轉中，跌深都會反彈，因為大家都會急，跌深之後，柯文哲的態度也變得比較緩和，甚至變得有些鬆動；而朱立倫這邊當然很快就做出回應，因為時間不多了。郭台銘則從7月的15%，到現在已掉到5.5%。

戴立安更點出，從民調來看，侯柯支持度的缺口越來越大， 一定是民眾情緒的反映，看起來好像歷史罪人呼之欲出。「黃金會」後的發展，侯柯兩人支持度差距拉那麼大，20到39歲年輕人掉得比較多，還有中間選民、甚至民眾黨支持者都不認同，支持度的凝聚都會下降。