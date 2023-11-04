近日流感盛行，「可樂加熱」能治感冒的說法再度瘋傳網路，內容為感冒四肢無力時，把可樂放到微波爐加熱喝下後，可緩解不適，並快速恢復體力。對此醫師直言，可樂加熱確實能補充熱量，但不如直接泡杯黑糖水來喝，不僅不會太甜，效果也更好。
醫師解釋，可樂加熱後，氣泡消失，變成單純的熱糖水，確實能夠幫助身體補充熱量，讓體力恢復，但與其如此，不如泡黑糖水喝，因為黑糖未經過化學加工過程，甜度也不高，內含錳、鋅、鎂等成分，可以迅速補充感冒所流失的電解質，因此效果更好，但一天喝1杯即可。
至於到底自己是一般感冒還是患上流感，醫師施勝桓表示，流感三大特徵就是「一燒二痛三疲倦」，高燒可達39度，同時伴隨著頭痛與身體痠痛，全身更是會異常疲倦。
專家指出，感冒時多補充維他命C，或是善用百里香，因為百里香可以保護呼吸道，抗菌抗病毒，對於增強抵抗力是相當不錯的方法。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。