近日流感盛行，「可樂加熱」能治感冒的說法再度瘋傳網路，內容為感冒四肢無力時，把可樂放到微波爐加熱喝下後，可緩解不適，並快速恢復體力。對此醫師直言，可樂加熱確實能補充熱量，但不如直接泡杯黑糖水來喝，不僅不會太甜，效果也更好。

醫師解釋，可樂加熱後，氣泡消失，變成單純的熱糖水，確實能夠幫助身體補充熱量，讓體力恢復，但與其如此，不如泡黑糖水喝，因為黑糖未經過化學加工過程，甜度也不高，內含錳、鋅、鎂等成分，可以迅速補充感冒所流失的電解質，因此效果更好，但一天喝1杯即可。

至於到底自己是一般感冒還是患上流感，醫師施勝桓表示，流感三大特徵就是「一燒二痛三疲倦」，高燒可達39度，同時伴隨著頭痛與身體痠痛，全身更是會異常疲倦。

專家指出，感冒時多補充維他命C，或是善用百里香，因為百里香可以保護呼吸道，抗菌抗病毒，對於增強抵抗力是相當不錯的方法。