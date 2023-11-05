亞洲天王劉德華出道逾40年，演藝事業跨足歌唱、戲劇，近來傳出有望征戰奧斯卡，傲人成就鮮少人能超越，近來他與謝霆鋒合演《新少林寺》，也是兩人睽違12年再次合拍新戲，也讓過往劉德華拍攝《新少林寺》時的花絮被網友挖出，只見成龍對著劉德華當眾爆粗口，掀起網友熱議。

根據《香港01》報導，網路上瘋傳多年前的影片，只見成龍穿著古裝戲服，詢問執導《新少林寺》的已故導演陳木勝：「是不是take一次就過了」，緊接著向坐在旁邊的劉德華抱怨，還直接爆粗口：「x，你昨天一走我就take4、take5，多沒面子，都不留面子給我」，對此，劉德華幽默回應：「不是啦，他（陳木勝）對我要求低」，眼見兩位影壇巨星的逗趣互動，導演陳木勝則是會心一笑。

成龍對著劉德華爆粗口的花絮影片在網路瘋傳。（圖／抖音）

此外，劉德華也被網友挖出過往上節目《開講了》的片段，當時被主持人問及：「如果周潤發和梁朝偉掉進水裡，你只能救一個上來，你會救誰」，一般人面對進退兩難的問題，肯定顯得手足無措，只見他從容不迫回應：「我誰都不救，我會拿個磚頭站在岸邊」，正當眾人百思不解時，他立刻揭曉答案：「我拿著磚頭站在岸邊，誰來救人我砸誰，這樣我就是影帝了」，機智的回應，讓眾人見識到天王私下幽默的一面。