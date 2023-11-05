資深音樂人劉家昌連日發文揭家醜，踢爆前妻甄珍奪產又替兒召妓，章立衡（原名劉子千）未成年醉毆警、沒完成學業等，三人數度隔空互嗆，將走法律途徑。而多年前甄珍、劉家昌和謝賢在台灣談判的內幕，再度被重提。

資深媒體人麥若愚在節目《新聞挖挖哇》爆料，甄珍1974年嫁給謝賢後搬到香港，被限制只能拍老公執導或參演的戲，因此錯失與夯作《梅花》、《八百壯士》合作的機會，加上婚後語言不通、無法融入謝賢的交友圈，甄珍決定回台，並向娘家抱怨謝賢會賭錢。

甄珍結婚後，被謝賢限制只能拍老公執導或參演的戲。（圖／中時資料照）

此時，劉家昌邀約甄珍接拍《日落北京城》，謝賢聽聞此事感到不妙，火速飛到台灣找兩人談判，根據電影雜誌《銀色世界》報導，謝賢認為劉家昌不懷好意，質問：「你為什麼要找我老婆演《日落北京城》？你就是在追她嘛！」

劉家昌除了否認，還邀謝賢加入劇組，希望能讓對方安心，謝賢果斷拒絕，再嗆劉家昌：「你一定要搶我老婆才叫她演這部電影！」並稱有目擊者看到劉家昌和甄珍一起出現在東京，一旁的甄珍連忙駁斥，強調不可能在日本碰到劉家昌，也表明想演《日落北京城》的意願，「但我要演不是因為劉家昌，是因為我要演這個戲」，三方各說各話。

甄珍、劉家昌曾是恩愛夫妻，如今撕破臉。（圖／中時資料照）

談判結束後，甄珍和謝賢瀕臨離婚，在吃完「最後的晚餐」後，正式協議分居。謝賢當時要求甄珍：「你不要拍劉家昌的戲，我不是鬧著玩的，要拍的話，你先回來辦離婚手續」，甄珍回應：「你能保證我推掉戲不會後悔？」謝賢則說：「那是以後的事，目前我只希望你別拍，給我面子」，甄珍聽完相當傻眼，再問：「如果只是為了面子，你豈不太自私？」謝賢則說世界上壞人太多，會做這樣的決定只是擔心甄珍受騙，「妳還年輕，人生經驗不夠，我吃的飯比你吃的飯多」。

謝賢和甄珍1976年分居，當時鬧很大，除了兩人的名氣，還有很難分清楚的龐大財產；人在台灣的甄珍，不好拿回放在謝賢家的股票和六克拉鑽戒，後來全由雜誌《銀色世界》協助轉交。

謝賢、甄珍離婚後沒交惡。（圖／中時資料照）

麥若愚指出，甄珍尚未與謝賢簽字離婚時，就在1978年與劉家昌宣布結婚，震撼華人演藝圈；劉家昌當時公開宣示三點結婚宣言：「第一、今後我絕不再談戀愛，第二、我絕不會做傷害甄珍的事，第三、我要和甄珍白頭到老」，謝賢則大器地回應：「只要甄珍幸福，我會在離婚證書上簽字。」

甄珍和劉家昌結婚後，張艾嘉到兩人的小豪宅拜訪，略懂風水的她發現屋內有11扇門，認為容易招惹是非，甄珍則說：「我不怕，因為我是非已經很多。」事隔數十年，甄珍和劉家昌的愛恨情仇再度浮出檯面，昔日佳偶成怨偶，令人不勝唏噓。