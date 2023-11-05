台灣人口老化，「生不如死」差距日益擴大！根據內政部公布最新人口統計，去（111）年1至10月累計死亡人數比起出生人數多出5.7萬人，已是連續第3年人口負成長，台灣人口危機持續惡化。據了解，死亡率大於出生率且遲遲無法下降的主要原因，除了許多年輕人選擇不婚不生、生育率始終低迷不振外，近來受到新冠肺炎疫情的衝擊，死亡人數大幅上升，也是另一個很大的主因。

小心老後3風險：收入中斷、醫療負擔、長期照護

台灣人口結構快速老化，已然成為不可逆的趨勢，與鄰近的日本和韓國同為東亞3老；其中，日本早在10年前就已進入人口負成長，而台灣與韓國則於3年前雙雙面臨「生不如死」的窘境。根據國發會預估，台灣15至64歲的工作年齡人口將在5年後跌破3分之2底線，到了159年就會腰斬到只剩下776萬人，對經濟社會發展有利的「人口紅利」即將消失。

專家指出，台灣將於114年、再不到兩年的時間即將邁入「超高齡社會」，不僅全台工作人口大幅減少，且在可預見的未來，考量不會有大量年輕人移民來台的可能性，建議個人盡早進行退休財務規劃、增加理財知識「愈早愈好、愈多愈好」，同時善用完善的保險規劃撐起防護大傘，以備日後額外醫療開銷不時之需！

你知道一般常見的老後風險有哪些？簡言之有三：其一是還活著，老了沒錢花的收入中斷風險；其二是意外突至、疾病纏身的醫療負擔風險；其三是萬一不幸失能倒下了的長期照護風險等，以下本文帶領讀者從另一個角度來思考：以前是養兒防老，現在可能是養老防兒……，不論現在有無子女，關於老後醫療與照護準備甚至身後事的規劃，都是每個人要自己承擔的另一種責任。

老後風險1、還活著，老了沒錢花的收入中斷風險

年紀大了，最怕的是沒有錢也沒有工作能力……；因此，要準備足夠的退休金，這件事就顯得格外重要了，不論是穩穩存的定存、來源明確的房租收入或是月配息基金……等，最大前提就是，愈早開始規劃總是愈有利，趁著年紀還輕，掌握時間優勢創造穩定的退休現金流，讓自己安心無憂的享受老後，像是儲蓄險、利變型年金險、投資型年金險等，都是不錯的選擇。

老後風險2、意外突至、疾病纏身的醫療負擔風險

且說不要認為自己還年輕就百病不侵，更遑論隨著年齡漸增，身體的病痛似乎也愈來愈多，往返醫院便成了家常便飯……；因此，一個好的退休計劃、保險規劃必不可少，讓未來的退休生活未雨綢繆不必擔憂，其中像是實支實付型醫療險及日額型醫療險、癌症險、重大傷病險、重大疾病險等都是可以優先考慮的險種。

老後風險3、萬一不幸失能倒下了的長期照護風險

最後，要提醒的是，趁年輕堆疊起起個人老後資本，換言之，就是要拒當「下流老人」！不妨善用長期照顧險搭起風險保護傘，以轉嫁長照費用支出，來減輕家庭經濟負擔，尤其家中如果有需要被照顧者，更要有穩定長期照護費用財源，建議優先投保長期照顧險或是類長照保險（特定傷病險、失能扶助險），讓自己享有更好的照顧品質，也避免走向老後貧困的窘境。

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