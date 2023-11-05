到今年10月15日，台鋼集團拿下友訊經營權已超過1200天。

根據《財訊》報導，今年5月31日，友訊剛結束董監改選，創辦人高次軒家族在董事會中仍擁有兩席席位，現任董事長郭金河順利連任。對於外界傳聞郭金河是台鋼集團會長謝裕民的親戚，郭金河在接受本刊專訪時並不迴避，「我是謝會長的親戚沒錯；但是，我是台大電機系、電機研究所畢業的，我在電子產業，網通產業也工作30年了。」

台鋼集團為什麼會想投資網通產業？「因為友訊是台灣比較像樣的品牌，這個品牌如果變成中國產品的ＯＤＭ公司，是非常可惜的。」郭金河說，「第1階段目標，就是讓友訊重回台灣前10大品牌。」

《財訊》分析，這句話聽起來很簡單，但難度相當高。自從高次軒2008年過世後，友訊更換董事長就如同走馬燈，從李中旺、張傳財、高鶴軒、宣明智、蕭蕃、邰中和到胡雪，在中國競爭對手的價格壓力下，友訊自2015年到2019年，5年當中有4年都是賠錢。

不過，從2020年台鋼集團接手後，友訊雖然先後面對缺料、缺櫃，後來又出現景氣反轉，庫存過高的挑戰；但過去3年都交出獲利成績單，營收則穩定落在150億到170億元左右。今年上半年，友訊交出每股盈餘0.88元的成績單，是去年全年每股盈餘的4.8倍。

數字會說話，《財訊》報導指出，郭金河分析，友訊過去面臨競爭的時候，海外分公司各行其是，甚至可以指揮總公司開產品，「總部淪為執行單位。」執行長張家瑞也補充，「友訊每個產品從產品研發、開模具到推上市場，要花1500萬元，」造成友訊的產品數量一度高達3000種，因為「分公司講什麼，就趕快去做」。

張家瑞以巴西為例解釋，原本友訊在巴西經營子公司時，用巴西里拉交易，產品光運到當地，就要2、3個月的船期，「這2、3個月中，里拉可能就跌掉了10%。」而且，巴西的稅制複雜，就算有了獲利，也可能一不小心都拿去交稅。加上中國政府積極經營拉丁美洲，中國競爭廠商大打價格戰，都對友訊在巴西的經營造成影響。