10月20日美國紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）首度率團來台訪問，由總統蔡英文親自接見；而根據《財訊》報導，少數同行的台商之中，包括北美洲台灣旅館公會聯合總會總會長鄭吉成，他是友井集團（Friendwell Group）創辦人，在美國擁有多家飯店、商場和商辦，年營收逾1億美元。

出生於屏東的鄭吉成，2020年帶著全家返台躲避疫情，後來不僅決定在台定居，甚至把集團營運總部從美國紐澤西搬回台灣高雄，「我就是南部小孩北漂外移的代表，真的很希望大家都可以在家鄉工作。」

《財訊》報導指出，鄭吉成的阿公原本是台南人，當年因為台灣正要從農業轉向工業化發展，阿公想要去屏東做五穀雜糧外銷日本的生意，因此全家從台南搬至屏東縣潮州鎮。到了鄭吉成父親鄭豐富這一代，正當台灣房地產市場蓬勃發展，便成立了友井建設。

鄭豐富早期先將長子鄭尊仁送往日本留學，後來在日本創立了友盛貿易株式會社；而與哥哥相差9歲的鄭吉成在13歲這年，則被送往美國當小留學生，「我在高中時，我父親就用我的名字，買下1棟飯店。」鄭豐富到美國看兒子時，發現美國房地產的生態和台灣完全不同，1996年先買下位於紐澤西州的飯店Days Inn South Plainfield（2018年更名為Garden Executive Hotel）試水溫，從此開啟鄭吉成跨足美國商業不動產的契機。

「美國商業不動產和台灣很不一樣，台灣是蓋好了就馬上賣掉，但美國比較是長期性持有和穩定報酬。」鄭吉成向《財訊》透露他觀察到，後來友井持續在紐澤西購入飯店、商場和商辦大樓。2004、2005年時，他發現資產已升值不少，處分了部分資產，手握有大筆現金之際，剛好碰上2008年的金融海嘯，「當時很多的物件都低價拋售，成為友井快速成長的機會。」

2009年至2019年，友井透過購入與代管希爾頓、假日酒店等國際連鎖品牌飯店，規模快速成長。最高峰時，旗下擁有21間飯店、18座購物商場以及7座商辦，在美員工逾2000名，一躍成為紐澤西州最大的旅館控股公司之一。

不過，《財訊》報導指出，這次疫情發生，卻讓鄭吉成措手不及。很多飯店都開始裁員，他卻堅持不裁，「那時沒飛機我也回不去，錄了影片和所有員工溝通。希望大家共體時艱，讓原本租房子的搬進飯店、高階幹部減薪、一起在飯店開伙等，但現金就是一直流出去，其實也不知道怎麼辦。」