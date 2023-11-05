根據《財訊》報導，被暱稱為「瘦瘦針」的減肥神藥狂風，席捲至今，不僅創造了生技業兩個新王者—丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）與美國大藥廠禮來（Eli Lilly），甚至把醫材、食品、健身等產業都拖入了風暴圈。

今年剛好是諾和諾德創立100周年，也就在這1年，它榮登歐洲市值最大的企業，全球排名第14；另一邊，美國的藥廠禮來，今年更是一舉衝上全球市值第10大，創下全球製藥界的市值里程碑。一美一歐，兩家藥企正是這類創新減肥神藥的領導廠商。

但神藥造神也讓某些產業傷神！《財訊》報導指出，舉例來說，10月10日諾和諾德宣布，提前結束以減肥神藥相同成分治療腎臟病的臨床試驗，市場解讀為成功機率很高，導致知名的德國洗腎設備廠商Fresenius次日股價暴跌17%，因為投資人認為以後洗腎的人可能變少。

又如睡眠呼吸中止症通常與肥胖有關，減肥神藥愈成功，呼吸治療機大廠ResMed的投資人就愈鬱卒，今年第3季該公司股價下跌32%，創下24年來單季最大跌幅。連美國零售業巨擘Walmart的高層都擔憂，減肥藥物的成功，可能導致美國人花在食品的金錢變少。

《財訊》分析，市場的情緒放大了減肥神藥效應，這底氣源於兩大王者都是糖尿病藥物的巨頭，而這次暴紅的減肥藥屬於GLP-1類藥物，本來就是近10多年治療糖尿病的新興主流，因為作用機制有助於調節血糖、延遲胃部的排空、且可控制大腦下視丘產生飽足感，早被醫師以「適應症外使用」用在減重治療。

2014年，諾和諾德的前一代GLP-1藥物首次取得美國的減重藥證，2018年韓國引進後開始在亞洲瘋起這種「瘦瘦針」，台灣則在2020年核准上市。但是，前一代產品屬於1天1次注射型，因此當二一年諾和諾德的新一代GLP-1藥物Wegovy取得美國減重藥證，由於是1周1次注射型，加上特斯拉創辦人馬斯克等明星加持，造成市場瘋搶，才讓GLP-1藥物從糖尿病藥物，變身為史上最強的減肥神藥。

《財訊》報導進一步指出，說它強，不僅是因為臨床上證實對治療糖尿病及肥胖有效，也有愈來愈多的研究顯示，GLP-1藥物對於肥胖的併發症有益處，能降低心血管疾病、腎臟病等風險。CNBC也報導，許多接受治療的病人表示，除了成功瘦身之外，諸如喝酒、衝動購物、賭博成癮的行為也獲得改善，促使科學家開始進行成癮行為的研究。