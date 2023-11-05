歷經新冠肺炎疫情後，全球勞工重新思考工作與生活的平衡，美國一項調查結果顯示，有高達92%的年輕人願意犧牲一些福利，換取每周只要上班四天的機會，其中48%的人願意延長工作日的上班時間。

CNBC報導，民調機構Bankrate分析師Sarah Foster表示，年輕一代經歷過包含疫情在內的重大經濟事件，這讓工作地點、工作時間、工作方式及花費時間的界限被模糊了，「由於目前就業市場仍強勁，勞工可以透過討價還價獲得他們想要的東西。」

調查顯示，有超過48%的人願意延長工作日的上班時間，以獲取每周工作4天，另有35%的人傾向直接換工作或公司，27%的勞工願意犧牲周末或晚上彌補，只有13%的人願意減薪來交換每周工作4天。

除了92%的年輕人願意犧牲福利，有高達86%的X世代及戰後嬰兒潮勞工，願意犧牲福利換取每周工作4天，其中61%的人願意延長工時，Sarah Foster說：「老一輩已經養成按照時間表工作的習慣，但他們可能不想像年輕一代那樣追求彈性。」

Sarah Foster坦言，可能需要政府出手干預才有機會帶來廣泛的改革，但只要越來越多的勞工更喜歡加入每周工作四天的公司，就有可能推動改變，「一旦有公司開始提供這項福利，就會帶給其他業主更大的壓力。」