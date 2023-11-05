前立委沈富雄於今年6月在電視節目上，批評化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「沒有廉恥」、「這個知識分子的敗類」，遭對方指控公然侮辱罪。法院審理後認為，沈是評論公共議題，用詞雖然尖酸強烈，但客觀上這些言論未必會使陳的名譽、尊嚴遭貶損，3日判沈富雄無罪。可上訴。

由於沈富雄作為政治評論員頗負盛名，該起審判也引起網友在PTT《八卦版》討論，一名鄉民就從維基百科上看到，沈富雄在高中時不但保送國立台灣大學醫科（醫學系）；且就讀台大醫科一年級時，就以全自修的方式，通過律師高等檢定考試，具備律師應考資格。

該名鄉民還提到，聽說台大醫科有一些人閒暇無事就會順便去考個律師執照，簡簡單單，真不知道其他法律系畢業但考不過的人怎麼想。同時他還補充，衛福部長薛瑞元，也是醫師、律師雙執照。

對於沈富雄的學霸經歷，網友也紛紛留言表示，「他真的有夠強」、「薛是跟病患發生嚴重醫療糾紛，所以後來才又去唸台大法律系」、「沒有執照但已有高等檢定合格，這也強」、「老沈本來學經歷超強」。

沈富雄被陳時奮提告，主因是今年5月時，一名民進黨前黨工披露遭受職場性騷擾，引發Metoo風潮，沈跟民進黨立委高嘉瑜在政治節目進行評論，卻遭陳在臉書發文指控造謠，沈富雄幾天後在同節目開嗆。

此外，據《ETtoday新聞雲》3日報導，沈富雄在出庭當天僅單身到來，而陳時奮一方則委任兩名律師，沈富雄到庭後原本拒絕受訪，但還是說出，此案是浪費司法資源，「有罪無罪，我心坦然。」