藍白合進入政黨協商，但對於共推一組總統候選人合作仍無結果。國民黨台北市議員鍾沛君3日在政論節目中直言，現在很多親綠名嘴、立委、電視台，晚上講得眉開眼笑，他們大概就是2套劇本。

鍾沛君在節目《少康戰情室》中提到，藍白合作真的不適合在爭執、落實細節中浪費時間，朱立倫主席的說法跟出發點，基本上覺得也是類似如此，過去幾周大家對於民主初選、全民調主張都已經過時，在時間的汰除之下已經不存在民主初選，同理可證在那個階段大家各自提出的主張，已經過時，所以進到下一個階段。

鍾沛君認為，這兩天比較欣慰的事情是，民眾黨柯文哲主席對於「侯柯配」跟「柯侯配」的這2個選項、也就是國民黨最堅持的這個底線，有比較明確跟正面表態，畢竟藍白合要談的一個主要關鍵，就是彼此要相信不會佔對方便宜。

另外，鍾沛君也談到，其實現在很多親綠名嘴、立委、電視台，晚上講得眉開眼笑，他們大概就是2套劇本，一套就是站國民黨的公道伯，說民眾黨這麼小，在那邊跟國民黨叫板，國民黨可憐、百年大黨委屈，另外一套站在民眾黨公道伯，說國民黨就是家大業大，想要欺負人家民眾黨、想要吃人家，大概就這2套劇本。