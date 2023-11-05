不少人買房喜歡挑選附有陽台或露台的房型，多出一個延伸空間可運用，像是曬衣服、種花等，但許多民眾還是不太清楚陽台、露台，以及雨遮的差別在哪？下面三張圖教你輕鬆分辨。

事實上，陽台和露台的區別在於有無遮蓋物，品山建設表示，陽台是上方有頂蓋的平台，下雨不會淋溼，功能之一為逃生避難，買房時會計入權狀面積，需要計價。

這是露台。（示意圖/達志影像/shutterstock）

露台就是一塊戶外平台，上方沒有遮蓋物，會受到風吹日曬雨淋。值得注意的是，露台屬於公設的一部分，部分露台經由特定住戶家中時，則需透過「約定專用」給該住戶使用，所以在購屋者合約中會載明。

業者強調，雖然買到露台戶，其面積不計入權狀也不計價，但露台戶的每坪單價會比較貴。

至於雨遮是位在窗戶外的一個小平台，其功能就是為了遮雨，就像窗戶上戴了頂鴨舌帽，是不計面積也不計價。

這是雨遮。（資料照）

有網友在PTT房板發文表示，當初買房老媽看上露台超喜歡，不算坪數，是建商送的，可以用來曬衣服、種花、烤肉等，但7、8年過去了，只拿來曬衣種花，想問其他有露台的住戶都做何使用。

貼文一出，引發網友討論，不少人建議「去好市多買充氣游泳池泡腳啊」、「鋪木棧板弄個露天陽傘咖啡雅座」、「跟狗玩傳接球 烤肉 搭帳篷」、「露台很讚 種花草 還可以放腳踏車」、「早上長輩做早操」。

但也有網友直言，「低樓層的露台戶很多問題啦」、「露台戶的鄰居常常在群組靠腰菸蒂不要亂丟」、「透天頂樓漏水漏自己家 露臺漏別人家」、「幫樓上的撿內褲啊 掃垃圾」。