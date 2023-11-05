一名女網友為了維持身材，長期有慢跑運動的習慣，可最近發現有名50多歲中年男子，會在她慢跑時盯著看，讓她很不自在，沒想到跑到一半，卻被該名男子叫住，直接用言語騷擾，連跑了幾圈他都記得很清楚，他害怕得應付一下就離開回家，沒想到回到家跟父親說，卻被說太在意了，害她都不知道到底是誰的問題了，而在網站「Dcard」上PO文詢問。

女網友表示，中年男子當時對她說：「「妹妹~妳好努力喔~你都已經跑10圈了欸~你還要繼續跑嗎？啊你現在是大學生嗎？幾年級了？哪間學校的？還是說你已經在工作了？有沒有男朋友？」只要想起來就毛骨悚然。

警方表示，很多年輕人晚上下班後，都會在附近公園運動或慢跑，因為運動的關係，穿著可能會比較清涼或者貼身，提醒民眾，如果有遇到有人跟隨，或者被騷擾的狀況，請立即跑向人群多的地方求救，並立即撥打110，以保障自身安全。

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