有一名網友在臉書社團發言表示，跟朋友同車出遊，整趟旅程車主都沒有收油錢跟過路費，但是過了一個月，車主收到12000的超速罰單，卻要求全車平攤，這名網友拒絕給錢，因為他認為，又沒人逼車主超速。

這名網友在臉書社團《匿名公社》發文表示，之前和朋友出遊共乘1輛車，開車的友人在出遊結束後，完全沒跟網友及其他幾位朋友收取油錢和通行費，但沒想到在一個月之後，車主收到一張12000的超速罰單，對方希望網友跟同車友人能一起平攤這筆罰單費用，但網友坦言不是很想出這費用，認為車又不是自己開的，為何要幫對方出錢。

網友在臉書社團的po文。（翻攝匿名公社）

在網友表明自己的想法後，其他朋友早已出錢幫忙繳罰單，並勸說認為車主時常載著大家到處玩也都沒收取任何費用，希望網友還是能幫忙出一下，但網友仍直言，「開車的人不收油錢是他自己願意自己吸收，但他的違規跟我一點關係都沒有，我也沒有必要出這個錢吧」，並反過來質疑開車的友人，完全不覺得自己超車是否有錯，反倒怪該路段限速只有60，為此說道「沒人逼他超速」。

許多網友看到文章後紛紛留言回應，「超速是個人問題，但是你人品真的糟透了」、「你真的太計較太會算」、「白嫖也不是這樣白嫖的」、「有福要同享，有難不同當」、「2400元認清一個人，值得」、「載你的人真倒楣」、「你只是把他當成好用工具人而已，工具人才不配當你的朋友對吧！」、「你不會做人、也不夠格當朋友」。