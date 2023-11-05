命理專家雨揚老師在臉書上分享11／5～11／11的12生肖本周運勢，本周好運前3名分別是生肖豬、狗、羊。屬豬者拔得頭籌，桃花朵朵開，有追求者主動告白；其次屬狗者獲主管放權，職場天地更寛廣；第3名屬羊者投資運極佳，搶先幫自己賺進豐厚年終。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：豬、狗、羊

▌鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場運低迷，由於同事之間的糾紛，讓你容易在工作上遭受一些波及，建議應低調行事，才有助遠離紛爭。桃花運不佳，單身者雖然有暗戀對象，但在跟對方說話時，容易因為緊張而失態，沒能在對方心中留下良好的印象；有伴者容易因為小事情跟伴侶發生爭執，建議以理性的方式進行溝通，以免讓情況更加惡化。財運不濟，近期開銷劇增，讓你有點難以負荷，財務狀況陷入瓶頸。

▌牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運穩定，能將天馬行空的創意融進工作中，為新企畫增添許多構思，讓你廣受各方好評。愛情運不順，單身者容易在夜深人靜時感到孤獨，建議多和朋友暢聊心事，有助趕跑孤獨感；有伴者經常在重要大事上，與伴侶意見不合，建議雙方請朋友來當和事佬居中協調，第三方觀點有助兩人釐清盲點。財運不錯，可透過理財來獲得一筆額外的收入，讓你的荷包更加飽滿。

▌虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場如日中天，能出色地完成上司指派給你的任務，讓高層對你更加重視，更有望因此進入公司的核心團隊發展。感情運勢平穩，單身者可多邀約新朋友一同出門，參加戶外的社交活動，讓兩人的距離更靠近；有伴者可以免去另一半為你準備晚餐的辛勞，相約愛侶一同外出用餐，讓彼此都輕鬆又開心。財運亨通，可望在親友的扶持下，開展斜槓人生，創造更多的財富收益。

▌兔

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業蒸蒸日上，能在大型會議上，有條不紊地闡述自己策畫的項目，並和高層侃侃而談，令所有與會同仁都對你留下深刻的印象。愛情運安穩，單身者可多參加聚會，有望遇見志同道同的朋友；有伴者可在睡前替伴侶按摩，舒緩伴侶一日積累下來的疲勞，也使兩人更加親密。財運上揚，可利用閒錢進行投資，有望以小錢滾出大錢，為自己加薪。

▌龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場如日中天，能憑藉平日積累的專業知識，製作出優秀提案，在部門會議中大放異彩，讓你能成為部門中的強棒，深得主管青睞。感情運不錯，單身者與人交談時，可表現出大方態度，展示出自己魅力十足的一面；有伴者可多在家中多擺一些兩人的甜蜜合照，為空間增添暖意。財運安穩，想開源的屬龍者，可嘗試在影音平台發布貼文，有望獲得業配機會，讓你賺取不錯的報酬。

▌蛇

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業好運上漲，能在上司的提拔下與大廠商接洽，只要展現出你的專業才華，就能讓對方留下好印象，讓你後續合作案接不斷。愛情運低迷，單身者雖然有心儀的對象，但卻因為膽怯而遲遲不敢與對方告白，讓你的暗戀無疾而終；有伴者容易與另一半發生口角衝突，雙方互不相讓，關係岌岌可危。財運回溫，工作上的優秀表現，有望升職加薪，為自己增添一筆財富。

▌馬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業步步高升，長期擔任部門溝通橋樑的你，能發揮圓融的處世態度，因此深受部門同事喜愛，擁有豐厚的職場人脈與資源。感情運較不理想，單身者容易因遭遇挫折而情緒低落，無法妥善處理負面情緒，讓你面對社交更卻步；有伴者與另一半常因價值觀的不合吵架，建議雙方各退一步，才能維繫彼此間的感情。財運平穩，可在已投資的標的上投注更多資金，坐等來日收獲報酬。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業鴻圖大展，憑藉自身優秀的專業能力，有機會進入菁英所組成的團隊，準備經手大專案，為自己的履歷再添幾筆輝煌實績。愛情運佳美，單身者可利用休假日去圖書館閱讀書籍，陶冶心靈的同時，也有望結識志同道合的好朋友；有伴者可和伴侶一起參加瑜珈課程增進彼此情誼。財運豐沛，近期可望在投資上獲得豐厚利潤，讓你搶先幫自己賺年終。

▌猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運蒸蒸日上，能找到志同道合的夥伴一起創業，並憑藉專業的廣告行銷能力，在競爭激烈的市場中打響知名度。感情運安穩，單身者可透過寫手工卡片，表達對心儀對象的情感與思念；有伴者可邀請伴侶一起去健身房運動，有助增進雙方的感情。財運平順，可在休假日兼職打工，賺取一筆不錯的利潤。

▌雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職業運好轉，轉職的屬雞者適應良好，並在前輩的引導下，快速融入部門並熟悉業務，展現你過人的實力，受到上司的鼓勵與肯定。愛情繽紛甜蜜，單身者可敞開心胸，多與人群接觸，有望遇見不錯的對象；有伴者可在假日帶全家去遊樂園遊玩，家人開心就會家運美好。財運穩定，只要在正職上投入更多精力，就有望達成年度業績目標，獲得一筆豐富的獎金。

▌狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

事業運上漲，由於你的付出和專業的工作態度，讓主管願意適度放權給你，讓你在職場上拓展更廣闊的天地。感情運平穩，單身者可主動陪伴家人上超市或市場買菜，多幫家人一起做家務，創造家庭和諧氛圍；有伴者與伴侶之間默契良好，彼此都能保有自己的獨處時光，這樣的相處方式，讓你們的關係充滿了自由與包容，感情也能走得更長久。財運亨通，可透過細心的服務贏得客戶信任，讓老客戶為你介紹新客戶，收穫滿滿財富。

▌豬

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

職場運強旺，過去辛苦付出的努力得到上司的肯定，並交付你更重要的工作，讓你工作增廣見聞與增強實力，收穫滿滿。桃花朵朵開，單身者可透過職場上的專業魅力，吸引追求者主動告白；有伴者可多多關懷另一半的手足，有助家族感情更親密，也能讓伴侶將你的付出和愛看在眼裡。財運興旺，有望收到親友們餽贈的禮品或加菜金，讓你收穫滿滿的溫暖。