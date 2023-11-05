台南警分局居然傳出實習警員抗命事件，一名剛畢業的實習警察，被爆料不聽副所長的命令，直接抗命，經過調查後，原來是副所長要求實習警登入系統查詢同事個資，這命令違反個資法，所以實習警才會抗命。而台南警分局澄清，副所長是為了要回報選舉勤務的出勤人員資料，便宜行事才要求實習生查個資，實習生的觀念正確，抗命值得表揚。

派出所警員都握有查詢戶政系統權限，日前才有發生警員不正當查詢個資的警紀事件，今年新警員報到時，督察長周煥興還特別宣導，查詢戶政系統要符合規定，才過沒多久，警分局的實習警員，就被長官要求要查詢所內同事的個資。

據了解，當時實習警員覺得不妥，最後撥電話給分局督察組，請示是否能查詢，才讓這件抗命行為曝光。警分局澄清，由於最近選舉活動頻繁，為了安全需求，所有參加選舉勤務的警員，分局都要提供警員個人資料，給國安單位備查，副所長應該詢問警員後，再提供資料給分局，但副所長可能急著回覆分局，才會請實習警員查詢。

警分局強調，警員的個資，分局人事室都有留存，且如果警員查詢到自家人個資，市警局資訊室也會提醒，這次由於實習警員有事先詢問，才沒有發生不當查詢事件，他的抗命行為值得表揚。