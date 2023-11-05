新北市三重區三重派出所，昨天（4日）晚間9時許，突然有輛黑色阿爾法，車頭朝向值班台，直挺挺的停在派出所門口，接連來了多輛汽機車，近20多人包圍派出所，狂按喇叭，大喊要警員廖子豪出來，這群人相當囂張，警方見狀立即呼叫支援，並在門口阻止這群人囂張的行為。

白衣男子企圖闖入派出所。（翻攝畫面）

根據網路流傳影片，可以看到有名白衣男子，不顧警員的阻擋，執意要進入派出所內部，因此而引爆衝突，外面這群鬧事份子，見狀立即衝到門口，趁亂要進入派出所，直到最後被派出所警員全部推出門外，並大聲喝令告知人員離開。

三重分局表示，昨天（4日）凌晨3時許，在三重分局轄區正義北路28巷口，有打架事件，警方到場發現翁男（50歲）與王姓妻子（44歲）互相咆哮拉扯，警員立即上前阻止並將雙方分開，翁男見警上前出手抵抗，警方見翁男已經爛醉，即依據警察職權行使法第19條將施以保護管束，於昨日清晨5時許，就由家人帶回解除管束。而這群滋事份子所喊的廖姓警員，為該案件處理的承辦警員。

分局表示，這群家屬疑似不滿為何翁男凌晨要被管束，找了一群朋友到派出所要詢問當時狀況，但因親友們的情緒太激動，才會爆發衝突，這群人於晚間10時許都已喝令解散。整個過程大約5分鐘。

分局表示，因當時翁男酒醉已無法自理，警員將人帶回施以保護管束，此舉並無任何不妥，家屬疑似只聽片面之詞，才會有衝動的舉動出現，在派出所的解釋後，人員就全數散去，過程中並沒有人員受傷，也沒有人被逮捕，分局鄭重聲明，對於不法絕不寬貸，請民眾不要挑戰警方公權力，凡事都請理性面對，以免觸法。當時為避免現場情緒持續高漲失控，現場喝令解散，另本分局業已蒐證及查抄相關人等車輛車號，後續將以專案偵辦。

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