57歲香港女星姚正菁（現名：姚舜薰），最為人知的是郭富城前女友，退出娛樂圈多年，現在上海從商的她，狀態維持的相當不錯，生活也過得富裕，從她的社群平台可看到，她似乎非常享受現在的生活。

姚正菁初中時就開始接拍廣告，1986年參加無線電視舉辦的電視小姐選舉，雖然最後沒進前三名，但也和無線電視簽約，成為旗下藝人，演過不少電視劇，但最為人知是和郭富城的一段情，和郭富城分手後，在1990年代中期參演兩部三級片《貼身情人之貼身戀》及《哪個少女不多情之脫的疑惑》。

姚正菁曾接拍2部三級片。（圖／中時資料照）

姚正菁身材火辣。（圖／翻攝自東網）

不過1995年演出電影《雷霆行動》後，就淡出娛樂圈，移民紐西蘭結婚並育有2個女兒，之前有傳她已離婚，她沒正面回應，但在社群平台顯示「單身」，似乎很享受目前的生活。

而現年57歲的姚正菁保養得宜，她返回上海做生意，時常帶名錶出門，生意似乎經營的不錯。外型沒太大走樣的她，一雙大眼「電力」不減，讓不少網友都期待她可以重返幕前。