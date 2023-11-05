兩岸文化交流，近年大陸短影音更是相當盛行，許多慣用語如今台灣人也當朗朗上口。就有鄉民詢問，大陸用語中有沒有特別好用的詞彙，立刻引起討論，不少人直言「碰瓷」傳神到無法取代。

網友在PTT八卦版發問，表示這幾年在許多APP、影片都會接觸到大陸用語，不少人也開始使用，雖然有些「支語警察」看到就會氣炸狂噓，「應該有些蠻好用的詞彙吧？」

「碰瓷」一詞隨即被鄉民提到，直言真的非常傳神：「碰瓷有夠傳神」、「碰瓷超神，到現在台灣根本找不到替代用語」、「就是碰瓷了啊」，還有其他人留言：「毀三觀」、「割韭菜啊，真的厲害」、「不就質量、接地氣，連總統跟前行政院長都愛用」、「內卷」、「有一說一和高富帥」、「霸氣，台灣媒體超愛用」。

碰瓷源自於北京方言，指騙子會故意讓別人碰倒假貨，藉此要求賠償高價金額或真品的詐財行為，後續也被引伸為製造假車禍藉機勒索行徑，如今已成為台灣民眾的常見用語。