泰國民眾最近對南韓「由愛轉恨」。有些泰國遊客最近抱怨赴南韓莫名遭到拒絕入境，引發不滿情緒，社群平台「#禁止赴韓旅遊」標籤爆增，兩國網友氣氛緊繃，還扯出非法勞工問題。這場風波鬧到泰國總理賽塔出面表示要調查此事，也成了兩國外交年度會議重大主題。

綜合泰國《國家報》、南韓《中央日報》、《朝鮮日報》報導，泰國與南韓有免簽協議，泰國人在國內線上申請電子旅行許可證（K-ETA），抵達南韓免填入境申報表並可快速通關。最近多名泰國網友在社群平台X抱怨，持K-ETA在南韓入境遭拒或被帶到小房間盤問。

一名泰國網紅發文說，他未通過入境審查還遭拘留並遣返，「我去南韓旅遊十幾次，這次未獲任何解釋就遭拘留並驅逐出境」，引發網友陸續爆料「我也被趕出南韓」。一名自稱去過南韓4次的女子說，她熟悉入境流城，即使備齊住宿與行程文件仍遭拒絕入境。另一網友批評：「南韓是富裕之地，但國民思維落後。南韓人對泰國人有種族歧視。」

泰國網友陸續爆料近日赴南韓旅遊卻遭嚴審刁難甚至拒絕入境，引發南韓媒體報導。

怒潮席捲社群平台X，「#แบนเที่ยวเกาหลี」（禁止赴韓旅遊）、「#ตมเกาหลี」（韓國入出境管理局）等主題標籤爆量，3日登上熱門榜首，還有網友發起抵制韓貨。南韓網友回嗆，境內非法勞工泰國人最多，還涉及吸毒販毒造成社會問題，並稱讚南韓官員努力把關。

南韓入出境資料顯示，2018年境內有16萬8711名泰國人，其中僅2萬4022人是合法入境勞工。泰國非法勞工被稱做「小鬼」，在南韓製造業、農業、汽車業等勞力場域打黑工。去年41萬多名外國人非法滯留南韓，泰國人佔35.9%居冠。這個棘手問題讓合法赴南韓旅遊的泰國人成了犧牲品。

《曼谷郵報》指，南韓觀光局統計今年1到9月造訪南韓的泰國旅客將近27萬人，超越日本、中國、美國、台灣、越南旅客。有泰國網友比較南韓與其他向泰國人提供免簽的國家如台灣、日本，認為台、日更得人心，尤其台灣有許多合法泰籍勞工，流程清楚，遊客不必擔心遭到拒絕入境，免受旅費、時間損失。

泰國總理塞塔上月31日表示要調查此事。兩國外交官員3日舉行年度會議，泰方表示，泰國旅客入境遭拒問題已影響不少泰國人赴南韓觀光意願。韓方表示遺憾之餘也強調沒有拒絕泰國遊客入境，嚴格檢查可能出於現場個別官員判斷，並非官方政策，南韓政府認為必須解決非法勞工日益增加問題，已提出自願離境計畫等措施，允許自首遣返、不予處罰，日後不列黑名單。