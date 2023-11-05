發生過命案的房子被稱作凶宅，此類房子往往因人們忌諱，只能降價求售。近日台南一棟透天凶宅，屋主開價1880萬求售，網紅「我是小生」看到後分享消息，感嘆說「鬼也打不了房」，引起討論。

這棟位於台南的透天厝，屋齡19年，建坪68坪，5房2廳4衛含車庫，但在2006年時發生情殺命案，一名女子在2樓割喉殺死男友，又在4樓毒死妹妹，最後自己陳屍3樓。事隔17年後，屋主委託房仲售屋，開出1880萬價格，讓不少人吃驚不已，房仲則表示價格合理，有意者可再議價詳談。

網紅「我是小生」看到後，也在臉書分享消息，「自己去查了一下後，嗯，看來鬼也打不了房了」。網友也紛紛笑稱：「窮比鬼更可怕」、「凶宅(X)，有故事的房子(O)」、「沒關係，買了至少1樓是可以用的」、「現在是窮到連被鬼抓走的資格都沒有了」，疑似房仲本人也現身澄清「屋主開價不等於售價啦」。

據了解，這棟透天厝在2006年7月發生情殺案件，女子懷疑男友與自己的妹妹出軌，先後分別在2樓、4樓殺害2人，最後在3樓輕生。

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