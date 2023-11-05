無論男女，皆有可能罹患疝氣，根據統計，疝氣好發於16歲前的年輕孩子以及65歲後的銀髮族，男性多於女性；原因可能是先天性腹壁開口無法閉合，或是腹壁肌肉及筋膜鬆弛。醫師表示，台灣每年約有3萬名患者，其中不少比率為復發型疝氣，所幸疝氣可以透過傳統或微創手術，只要適當的治療及手術，可以幾乎不再復發。

台北榮總外科部一般外科醫師江青樹表示，腹股溝疝氣是最常見的疝氣，佔所有疝氣的75％，並以男性最常見，約25％男性終其一生都會得到，女性為2％。

疝氣形成原因，男性是指隨著睪丸下降通往陰囊，女生則會伴隨圓韌帶附著在大陰唇處，鞘突未閉合完全造成腹腔內容物包括腹水、小腸、結腸、卵巢、輸卵管及部分膀胱等，通過開口掉入鞘突囊中。

其他造成疝氣原因還包括，曾經接受過下腹部手術、需要久站或負重工作者、頻繁腹肌訓練者、孕婦、肥胖、長期便秘、慢性咳嗽及小便不順者等慢性負壓大者。

馬偕醫院一般外科資深主治醫師蔡家騏表示，疝氣最明顯的症狀在於站立時腹部或鼠蹊部的隆起會很明顯，在行走或運動時會有一股強烈下墜感，平躺時則會消失，若咳嗽、提重物或長時間站立，疼痛感就會愈來愈明顯，病人可以明顯看出或摸到腹部或下腹部有個乒乓球大小般的凸出物。

由於最終都會造成症狀，尤其兒童和女性有更高機率引起危險併發症，因此建議手術修補，而相較於傳統型手術很容易復發，微創手術則復發率極低。

蔡家騏分享，63歲的何先生腹股溝雙側曾因疝氣屢次復發，接受過多次傳統疝氣手術，且留下兩道6至7公分的手術傷痕，去年又發現困擾他多年的疝氣再度復發，最後何先生接受腹腔鏡疝氣手術，以人工網膜修補兩側腹壁缺損之處，至今未再復發，解決了多年來需一再手術的困擾。